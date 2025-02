25-Jähriger landet nach Randale im Gefängnis

Ein junger Mann befindet sich seit Dienstag in Haft. Der 25-Jährige hatte am Montagabend gegen 21.45 Uhr in einem Geschäft in der Pilgerhausstraße in der Innenstadt randaliert. Die Polizei wurde verständigt.

Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte weigerte sich der Mann zunächst eine Bierflasche aus der Hand zu legen. Nach Angaben der Polizei leistete er dann massiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er ließ sich demnach weiter nicht beruhigen, sondern verhielt sich äußerst aggressiv, heißt es. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 25-Jährige am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (ina)