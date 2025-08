250.000 Euro für 200 Meter: Augsburger CSU will umstrittenen Radweg auf Eis legen

Die Augsburger CSU-Stadtratsfraktion will - nachdem der Widerstand gegen den Radwegbau im Kirschenweg zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede zuletzt erneut artikuliert wurde - einen Bericht im nächsten Stadtrats-Bauausschuss im Herbst vorgelegt bekommen. Bis dahin, so der Antrag, soll das Vorhaben ruhen. Wie berichtet war der Radwege-Bau im Frühjahr mehrheitlich beschlossen worden - auch mit Stimmen der CSU, die zwar gewisse Skepsis erkennen ließ, aber dennoch gemeinsam mit den Grünen und weiteren Stadträten dafür stimmte.

„Projekt gegebenenfalls neu bewerten“

Zuletzt kam von der Arge Hammerschmiede öffentlich erneut Kritik an dem Vorhaben auf, wobei die Punkte grundsätzlich bekannt sind. „Viele Bürgerinnen und Bürger äußern erhebliche Bedenken bezüglich der Notwendigkeit und der konkreten Ausgestaltung des Projekts“, heißt es in dem CSU-Antrag an die Stadtverwaltung. Als Reaktion müsse man das Projekt vorerst aussetzen. „Nur so kann auf die Sorgen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger angemessen reagiert und das Projekt gegebenenfalls neu bewertet werden“, heißt es weiter.

Die Stadt plant, den 1,5 Meter breiten Kiesweg zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede auf drei Meter zu verbreitern und zu asphaltieren. Bei Regen sei der rund 200 Meter lange Weg aufgrund von Pfützenbildung schlecht nutzbar und müsse sowieso gerichtet werden, so das Baureferat. Vor diesem Hintergrund müsse man auch die Kosten von 250.000 Euro bewerten, in denen auch eine zur Disposition stehende Beleuchtung enthalten ist. Bei Anwohnern stößt das Vorhaben teils auf wenig Gegenliebe. Unter anderem wird argumentiert, dass die Verkehrszählung zu falschen Zahlen gekommen sei. Allerdings gibt es auch Stimmen, die eine Aufwertung der Stadtteilverbindung wünschen.