Historische Wohnung, Ackerfläche, Mehrparteienhaus: Was in Augsburg versteigert wird

Das denkmalgeschützte, ockerfarbene Haus aus dem 19. Jahrhundert im Hochfeld fällt auf; vermutlich sind viele Augsburger schon mal dran vorbeigekommen, ohne sich groß Gedanken über die Immobilie zu machen. Wer grundsätzlich Interesse daran hat, zum Beispiel ein Gewerbe in dem historischen Gebäude ansiedeln zu wollen, sollte sich einen Termin am Amtsgericht in Augsburg vormerken. Ebenso, wer auf der Suche nach einer wirklich großen Wohnung ist: Am 20. Oktober steht eine Zwangsversteigerung an, die mehrere Räume aus dem Mehrparteienhaus betrifft. Man muss allerdings voraussichtlich viel Geld mitbringen, will man den Zuschlag erhalten.

Versteigert werden sollen vier unterschiedliche Einheiten in der Hochfeldstraße 2: gewerbliche genutzte Räume im zweiten Obergeschoss, zwei Pkw-Stellplätze – und eine schätzungsweise gut 300 Quadratmeter große Wohnung im dritten Obergeschoss. Sie beinhalte „Diele, neun Zimmer, Kammer, Garderobe, Flur, Küche, Bad, zwei WCs, zwei Balkone und Abstellraum im Tiefkeller“, heißt es in einem Aushang des Gerichtes. Der Verkehrswert liegt, ebenso wie bei der Gewerbeeinheit, bei 795.000 Euro. Bei Zwangsversteigerungen gilt oft die sogenannte 5/10-Grenze, was in diesem Fall bedeutete: Wer ein Gebot von 397.500 Euro abgibt, könnte möglicherweise den Zuschlag erhalten.

Interessenten gehen allerdings ein gewisses Risiko ein. Das Gutachten, auf dem der Verkehrswert basiert, wurde anhand eines Besichtungstermins „nach dem äußeren Eindruck“ erstellt, wie es darin heißt. Bedeutet konkret: Der Sachverständige erhielt vom Eigentümer der Wohnung keinen Einlass; er weiß also nicht, wie es darin aussieht – und damit auch nicht mögliche Käufer.

Zwangsversteigerung in Augsburg: Nicht immer steht Tragik hinter den Fällen

Zwangsversteigerungen von Immobilien kommen oft dann ins Spiel, wenn sonst nichts mehr geht. Im Fall der Räume in der Hochfeldstraße 2 handelt es sich um eine Zwangsvollstreckung, was bedeuten könnte, das der Eigentümer seine Verpflichtungen gegenüber Banken oder anderen Gläubigern möglicherweise nicht mehr hatte erfüllen können. In anderen Fällen ist die persönliche Tragik oft weniger groß, etwa, wenn eine Erbengemeinschaft sich nicht recht einigen kann, was sie mit einer Immobilie anfangen will.

Icon vergrößern Das Mehrparteienhaus in der Höchstetterstraße in Oberhausen wirkt in die Jahre gekommen. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Mehrparteienhaus in der Höchstetterstraße in Oberhausen wirkt in die Jahre gekommen. Foto: Marcus Merk

So ist es auch bei zwei anderen Terminen, die am Amtsgericht Augsburg anstehen. In einem von ihnen soll am 10. November ein unbebautes Grundstück versteigert werden, eine landwirtschaftliche Fläche an der Wellenburger Straße in Göggingen. Wer 3230 Quadratmeter Grün- und Ackerland erwerben möchte, muss deutlich weniger tief in die Tasche greifen als im Fall der riesigen Wohnung im Hochfeld: Der Verkehrswert für das Areal liegt laut Gutachten bei 50.000 Euro.

Eine ebenfalls anstehende Teilungsversteigerung betrifft eine Eigentumswohnung im Herrenbach. Die 58 Quadratmeter große Wohnung in einem Wohnhaus in der Herrenbachstraße 13 hat einen Verkehrswert von 170.000 Euro, in dem Fall erhielt ein Gutachter auch detaillierten Einblick in die Räume. Der Sachverständige notierte, dass ein „allgemeine Instandhaltungsstau“ vorliege und auch ein Schimmelpilzbefall in allen Räumen; ein neuer Eigentümer müsste sich also voraussichtlich zunächst einmal darum kümmern, das Objekt wieder in Schuss zu bringen.

Dass dies auch im Fall des Mehrparteienhauses in der Höchstetterstraße 12 so ist, darf man vermuten: Das Gebäude in Oberhausen befindet sich in einer Ecke, in der die vergangenen Jahre viel passiert ist; in zwei nahen Komplexen entstanden etwa dutzende moderne Studentenwohnungen. Manches hier wirkt frisch und gut instand gehalten. Das Haus, das am 5. November versteigert werden soll, gehört eher nicht dazu. Es beinhaltet laut Amtsgericht zehn Wohnhungen zwischen 42 und 135 Quadratmetern, offenbar sind sieben davon derzeit vermietet. Der Gutachter durfte das Haus nicht von innen anschauen, entdeckte aber von außen etwa lose Verkabelungen und großflächige Risse im Putz. Hintergrund der Versteigerung ist wieder eine Zwangsvollstreckung.