14:01 Uhr

3000 Gäste feiern heute Abend auf dem Presseball für den guten Zweck

Die Karten sind seit Wochen ausverkauft, das Design neu und der Stargast hochkarätig: Heute Abend findet der 47. Augsburger Presseball statt.

Von Miriam Zissler

In wenigen Stunden ist es so weit: Dann beginnt der 47. Augsburger Presseball im Kongress am Park. Die glamouröse Mediengala zählt seit fast fünf Jahrzehnten zu den Höhepunkten im Augsburger Gesellschaftsleben. Auch in diesem Jahr werden wieder rund 3000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport erwartet – darunter der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Presseball-Gastgeberin Alexandra Holland kündigt Überraschung an

In diesem Jahr wird es für die Gäste die eine oder andere Veränderung und Überraschung geben. Der Augsburger Presseball hat ein neues Erscheinungsbild erhalten: Die Illustratorin Kera Till wird ihn neu in Szene setzen. Der Entertainer Chris Kolonko hat die Moderation übernommen. Außerdem werde es noch eine Überraschung geben, verspricht Gastgeberin Alexandra Holland.

Seinem Motto bleibt der Augsburger Presseball aber in Tradition verbunden: Gutes tun und es sich gut gehen lassen. Denn die Veranstaltung ist eine Benefizgala zugunsten der Kartei der Not. Die Stiftung unterstützt Menschen im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen, die unverschuldet in Not geraten sind. Pro Jahr werden rund 1,2 Millionen Euro ausbezahlt. „Wir helfen jährlich in über 2000 Fällen“, so Alexandra Holland und ihre Schwester Ellinor Scherer, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung. Als ein Schwerpunkt der Hilfe kristallisiere sich derzeit das Thema Wohnen heraus. Die Kartei der Not greife den Betroffenen in diesen Notsituationen beispielsweise mit Heizkostenzuschüssen oder Zuschüssen für Möbel unter die Arme. Der Erlös der Presseball-Tombola kommt wie in jedem Jahr dem Leserhilfswerk zugute.

Erlös kommt der Kartei der Not zugute

Zu den Hauptpreisen zählt eine A-Klasse von Mercedes Benz als Edition 19 Sondermodell im Wert von 28.650 Euro, gesponsert von der Mercedes-Benz Niederlassung. Zudem gibt es sechs weitere Hauptpreise zu gewinnen: unter anderem ein Cargo-E-Bike von Riese & Müller im Wert von 5700 Euro, gestiftet von der Radstation Augsburg.

Gespannt wird bei dieser rauschenden Ballnacht nicht nur auf Losglück gehofft, sondern auch der Stargast erwartet: Star-DJ Parov Stelar wird beim Presseball für einzigartige Klänge sorgen.

Lesen Sie dazu auch: Presseball 2019 - alle Infos zur großen Benefiz-Gala in Augsburg

Themen folgen