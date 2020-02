vor 41 Min.

31-Jähriger fährt betrunken zur Polizei

Ein 31-Jähriger fuhr am Samstag in seinem Auto betrunken bei der Polizei vor.

Weil er ein Auto angefahren hatte, musste ein 31-Jähriger Mann in Augsburg zur Polizei. Dass er selbst dorthin fuhr, hat jetzt zusätzliche Konsequenzen.

Von Michael Hörmann

Die Geschichte ist für einen 31-jährigen Autofahrer dumm gelaufen. Wie die Polizei informiert, hatte am Samstag eine Autofahrerin mitgeteilt, dass ihr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Meraner Straße abgestellter Seat gegen 19.45 Uhr angefahren wurde. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und das Kennzeichen des Verursachers notiert. Er war weitergefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Der 31-Jährige konnte von der Polizeistreife zunächst nicht an seiner Lechhauser Wohnadresse angetroffen werden. Der Mann meldete sich kurze Zeit später telefonisch bei der Polizei.

31-Jähriger wegen Unfallflucht und Trunkenheitsdelikt angezeigt

Hierbei wurde vereinbart, dass er zur Vernehmung zur Polizeiinspektion kommen soll. Entgegen der Zusage, dass seine Freundin ihn fahren werde, da er beim Essen Alkohol getrunken habe, fuhr der 31-Jährige mit seinem Mercedes selbst bei der Polizei vor und parkte vor dem videoüberwachten Tor. Dies wiederum hatte zur Folge, dass der Autofahrer nun nicht nur wegen der Unfallflucht, sondern auch noch wegen des Trunkenheitsdelikts angezeigt wird: ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Themen folgen