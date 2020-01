15:12 Uhr

34-Jähriger mit einem Taxi auf Irrfahrt durch Augsburg

Ein Taxifahrer hatte es am Wochenende mit einem Fahrgast in Augsburg nicht gerade leicht. Zuletzt musste die Polizei gerufen werden.

Ein 34-Jähriger hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Taxi in Augsburg in die Grenzstraße bestellt, um sich von dort in die Bürgermeister-Ackermann-Straße fahren zu lassen. Dort wollte sich der bereits stark alkoholisierte Mann an einer Tankstelle weiteren Alkohol besorgen.

Augsburg: Taxi-Fahrgast verschwindet im Haus

Aufgrund seines Zustandes jedoch wurden ihm dort keine Getränke mehr verkauft. Daraufhin ließ sich der Mann zurück zu seiner Wohnung fahren. Da der 34-Jährige dort feststellte, dass er kein Bargeld mehr hatte, navigierte er den Taxifahrer weiter zu einer Bank in die Ulmer Straße. Hier allerdings bemerkte der Augsburger, dass seine EC-Karte fehlte. Er ließ sich nochmals zur Tankstelle befördern. Doch keine Spur von seiner EC-Karte. Der Betrunkene wies den Taxifahrer an, zurück an seine Wohnung zu fahren.



An der Anschrift angekommen, verschwand der 34-Jährige im Haus. Dabei war der Fahrpreis bereits zu einem mittleren zweistelligen Eurobetrag angestiegen. Schließlich stattete die Polizei ihm daheim einen Besuch ab. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Betrugs. (ina)

Themen folgen