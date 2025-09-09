Herbstplärrer mit mehr Besuchern als 2024 – aber weniger als zu Ostern

Jetzt ist es amtlich: Zum Herbstplärrer in Augsburg kamen nach einer Mitteilung der Stadt Augsburg etwas mehr als 350.000 Besucher. Es ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis. Schausteller und Wirte ziehen eine positive Bilanz des größten Volksfests in Schwaben, das zweimal im Jahr ausgetragen wird. Wie aber ist die Besucherzahl einzuordnen?

Zum Herbstplärrer im Vorjahr kamen 340.000 Gäste. 10.000 Besucher kamen folglich mehr in diesem Jahr. Besucher werden mittlerweile elektronisch am Eingang erfasst. Deshalb sind die Zahlen aussagekräftiger als frühere Schätzungen. Schausteller und Stadt operierten in der Vermarktung des Volksfestes früher mit der Zahl von geschätzt einer halben Million Besucher, die auf das Fest kamen.

Die Zahl von 350.000 Gästen beim Herbstplärrer 2025 liegt deutlich unter dem Wert des Osterplärrers. Hier stehen 400.000 Gäste zu Buche. Die Verantwortlichen führen den Unterschied auf die Sommerferien zurück. Viele Augsburger und Auswärtige seien zum Zeitpunkt des Herbstplärrers im Urlaub.

Der Herbstplärrer wird als friedliche und sichere Veranstaltung beschrieben

Der Herbstplärrer wird als friedliche, sichere und erfolgreiche Veranstaltung eingestuft. Bei überwiegend spätsommerlichem Wetter mit nur wenigen Regentagen ziehen die Schaustellerbetriebe, Gastronomen und die Stadt Augsburg als Veranstalterin eine durchweg positive Bilanz, heißt es weiter. Auffällig sei die starke Resonanz auf die Aktionstage unter der Woche, insbesondere die beiden Familientage am Mittwoch. Diese waren mit jeweils rund 27.000 Besuchern die stärksten Wochentage und übertrafen sogar einzelne Tage des Wochenendes.

Das zweite Wochenende schnitt auf dem Plärrer am besten ab

Auch die Wochenenden zeigten eine sehr gute Auslastung. Besonders das zweite Veranstaltungswochenende (jeweils Freitag bis Sonntag) vom 29. bis 31. August erwies sich als Besuchermagnet: Mit über 87.000 war es das stärkste Wochenende des Herbstplärrers 2025. Zum Vergleich: Das erste Wochenende (22.–24. August) zählte rund 81.000 Gäste, das Abschlusswochenende (5 bis 7. September) kam auf 66.000 Gäste. Hier habe der kühle und regnerische Freitag für einen Besuchereinbruch gesorgt. Insgesamt unterstrichen die Zahlen jedoch die hohe Attraktivität des Plärrers, insbesondere auch an den Wochenenden, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle.

Das Sicherheitskonzept, die enge Abstimmung mit den Einsatzkräften und deren Präsenz vor Ort haben sich erneut ausgezahlt, so Hübschle. Die Zahl der Vorfälle blieb gering. Schausteller und Gastronomen zeigen sich ebenfalls zufrieden. „Die Stimmung war sehr gut, die Gäste hatten sichtlich Freude – das spüren auch wir Schausteller“, sagt Josef Diebold, Sprecher der Schausteller.