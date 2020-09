14.09.2020

36-Jähriger fährt mit mehr als drei Promille durch Augsburg

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag die Polizei in Augsburg beschäftigt.

Mit 3,2 Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in Augsburgs Innenstadt unterwegs. Zeugen beobachten ihn, wie er in Schlangenlinien durch die Straßen fährt.

Ein 36-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Innenstadt deutlich alkoholisiert Auto gefahren. Laut Polizei wurde der Mann gegen 15.45 Uhr dabei beobachtet, wie er mit seinem Opel mit stark ausgeprägten Schlangenlinien auf der Nagahama-Allee und Haunstetter Straße in südlicher Richtung fuhr.

Autofahrer ist in Augsburg mit über drei Promille unterwegs

Ihm gelang es, sein Auto vor seiner Wohnanschrift abzustellen, ehe die Polizeistreife eintraf. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab laut Polizei etwa 3,2 Promille Alkohol im Blut. Beim 36-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. (jaka)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen