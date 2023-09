Augsburg

12:53 Uhr

Erkunden Sie die neue "Rofa" in unserer 360-Grad-Tour selbst

So sehen Toilette und Dance-Floor in der neuen Rockfabrik aus.

Plus Nach 37 Jahren hat die Rockfabrik an einer neuen Adresse wiedereröffnet. Wie sieht es drinnen aus? Das sehen Sie in unserer interaktiven Roomtour durch den Club.

Von Axel Hechelmann Artikel anhören Shape

Rofa, Legende! Sagen die, die ihr seit Jahren und Jahrzehnten die Treue halten. 37 Jahre lang fuhren Menschen am Wochenende in die Riedlinger Straße in der Nähe des MAN-Areals, um zu Alternative-Musik, Metal oder Punkrock zu feiern. Dann musste die Rockfabrik schließen – wegen Baumängeln.

Knapp drei Monate später hat der Club wiedereröffnet. Für die ersten Partys in der vergangenen Wochen kamen Hunderte zur neuen Adresse in die Piccardstraße 6a nahe dem Messegelände. Manchen war der Andrang zu groß, andere hatte noch keine Zeit vorbeizukommen – und für beide Gruppen gibt es in diesem Artikel Einblicke in die neue Rofa.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

