vor 33 Min.

38-Jähriger hetzt seinen Schäferhund auf ein Ehepaar

Der Hundehalter rastete wegen einer Kleinigkeit aus. Die Richter sprechen von einer Brutalität, die sprachlos mache.

Von Peter Richter

Die Bisse der Schäferhündin waren glücklicherweise nicht tödlich. Dennoch wird der Augsburger sein Leben lang unter den Folgen zu leiden haben. „Ich habe meinen Mann noch nie so schreien hören“, sagt seine junge Ehefrau. Sie hatte sich aus Angst im Auto eingeschlossen und beobachtet, wie der Hundehalter auf ihren bereits am Boden liegenden Mann einprügelte, während sein Hund sich in eines der Beine verbiss.

Gut zwei Jahre nach dem Vorfall im Augsburger Stadtteil Haunstetten hat ein Schöffengericht den 38 Jahre alten Hundehalter zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Sie habe vor Gericht schon vieles erlebt, sagte Amtsrichterin Ute Bernhard einleitend, als sie nach fünfstündiger Verhandlung das Urteil verkündete: „Aber diese Brutalität macht einen eigentlich sprachlos.“

Der Angeklagte sagt, er wollte den Mann zur Rede stellen

Es ist April 2017. Die berufstätigen Eheleute fahren abends gemeinsam im Auto zum Bischofsackerweg, sie wollen einen dort abgestellten zweiten Pkw holen. Als die Autos Minuten später aus der Sackstraße fahren, werden sie von einem Mann mit Hund gestoppt. Weil er sich geärgert habe, sagte der Angeklagte jetzt vor Gericht. Bernd, wie wir ihn hier nennen, hat den Autofahrer zur Rede stellen wollen, der auf der Hinfahrt seiner Meinung nach viel zu schnell in die Straße eingebogen sei, „mich fast über den Haufen gefahren hat“.

Doch es sitzt im ersten Auto eine Frau. Ihr Ehemann beobachtet, wie der Angeklagte erst ans Fenster der Fahrertür schlägt, dann versucht, sie aufzureißen. Der 30-Jährige springt aus seinem Auto, will eingreifen und wird von der wütend bellenden Schäferhündin angesprungen. Der Angeklagte hat sie von der Leine gelassen. Was folgt, wird ein Horror für beide Eheleute. Aus nächster Nähe sieht die junge Frau, wie der Hundehalter mit Fäusten auf ihren Mann schlägt, während dieser verzweifelt versucht, den an einem Bein hängenden Hund abzuschütteln.

Er befahl dem Hund: "Beiß ihm in den Hals"

Im Zweikampf stürzt der 30-Jährige zu Boden, sein Gegner setzt sich auf seinen Brustkorb, schlägt weiter mit Fäusten auf ihn ein. „Ich hatte erstmals in meinem Leben Todesangst“, sagte der Zeuge, obwohl er selbst kräftig gebaut ist. Zumal er hört, wie sein Angreifer seinem Hund Befehle zu ruft: „Beiß ihn in den Hals“, „zerfleisch ihm das Gesicht.“ Doch dazu kommt es glücklicherweise nicht, vielleicht auch, weil sich ein Passant nähert.

Das Gericht war nach mehrstündiger Beweisaufnahme überzeugt, dass die Tat im Haunstetter Gewerbegebiet sich so abgespielt hat, wie von beiden Zeugen geschildert. Und nicht wie vom Angeklagten behauptet. Nach seiner Version soll der hinzueilende Ehemann als erster zugeschlagen haben. „Nicht nachvollziehbar“, „völlig unglaubwürdig“ hieß es dazu vonseiten des Gerichts und der Staatsanwaltschaft. Anklägerin Melanie Ostermeier sagte, sie sei entsetzt über das Verhalten des Angeklagten, der sich in der Verhandlung mit keinem Wort bei seinem Opfer entschuldigt habe.

Das Opfer hat bis heute gesundheitliche Probleme

Der 30-Jährige musste wegen der erlittenen tiefen Bisswunden vier Mal operiert werden, lag einen Monat im Krankenhaus und hat heute Probleme beim Laufen und Stehen. Der Angeklagte (Verteidiger Jörg Seubert) muss für insgesamt drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis, schuldig der gefährlichen Körperverletzung. Das Schöffengericht hat noch weitere, vom 38-Jährigen eingestandene Straftaten mit verurteilt: wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein, Unfallflucht und auch wegen Beleidigung. Der Angeklagte hatte, wie er selbst einräumte, den angegriffenen Autofahrer – einen in Augsburg geborenen Türken – als „Scheißkanaken“ und „Hurensohn“ beschimpft, ihn aufgefordert, „sich aus unserem Land zu verpissen“. Ob dahinter eine ausländerfeindliche Gesinnung steckt, wurde im Prozess nicht thematisiert.

Rechtsanwalt Walter Rubach warf als Nebenkläger dem Angeklagten unter Verweis auf sein langes Strafregister vor, seit Jahren Regeln im Straßenverkehr zu ignorieren sowie zur Selbstjustiz zu neigen. Er halte den 38-Jährigen deswegen für „hoch aggressiv“. Eine Einschätzung, die das Gericht teilt, wie es im Urteil heißt.

