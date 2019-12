vor 51 Min.

38-Jähriger wird in Oberhausen verprügelt, gebissen und beraubt

Ein 38-jähriger Mann wird am Helmut-Haller-Platz in Augsburg verprügelt, gebissen und beraubt. Wer sind die Täter?

Von Michael Siegel

Das Heulen der Polizeisirenen – am Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof ist das fast alltäglich, trifft sich hier doch eine einschlägige Szene. Nicht alltäglich ist es aber, wenn in der Folge eines Polizeieinsatzes gleich fünf Personen in der Arrestzelle landen. Drei Angeklagte müssen sich seit dieser Woche wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub an einem 38-jährigen Mann verantworten.

Was ist vorgefallen?

Was genau vorgefallen ist an jenem 15. Mai 2018 gegen 19.20 Uhr wird wohl schwer aufzuklären sein. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen des Opfers, von Zeugen und der Angeklagten vor Gericht könnte es so ähnlich gewesen sein: Eine Gruppe von rund zehn Personen, nicht wenige von ihnen aus der Drogenszene, hält sich an den Toiletten neben dem Oberhauser Bahnhofsgebäude auf. Unter ihnen eine 32-jährige gelernte Friseurin aus Krumbach, ein 41-jähriger Metzger aus Augsburg und ein 28-jähriger Hilfsarbeiter aus Dillingen – das Trio, das jetzt vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Thomas Müller-Froelich sitzt.

Irgendwann am Nachmittag taucht ein 38-jähriger Mann, das spätere Opfer, dort auf. Eine Flasche Bier will der Pakistaner zuvor getrunken haben, eine zweite halb volle Flasche habe er dabei gehabt. Warum später eine Blutprobe bei ihm gleich ordentliche 1,6 Promille ergibt, kann er dem Gericht nicht erklären. Er berichtet, „von einem Mädchen“, der Angeklagten, um 20 Cent angeschnorrt worden zu sein, er habe aber kein Kleingeld in seiner Börse gefunden. Bald geht der Mann auf die Toilette.

Dort trifft er wieder auf die 32-Jährige, die, weil bei den Frauen besetzt war, in die Herren-Toilette gegangen sei, wie sie erklärte. Während sie behauptet, der 38-Jährige habe sie vergewaltigen wollen, behauptet er, die Frau habe ihn mit einer Schere bedroht und ihm den Geldbeutel rauben wollen. Er kann aus der Situation entkommen, will fliehen, gerät aber in die Personengruppe auf dem Platz. Zwei Mann aus der Gruppe, möglicherweise die beiden Mitangeklagten, verfolgen den Mann. Der wird im Bereich des Maibaums zu Fall gebracht, geprügelt, getreten. Irgendwann bezieht er auch eine Bisswunde von der Angeklagten am Oberarm.

Dem am Boden Liegenden werden seine Geldbörse samt 86 Euro Bargeld und das Mobiltelefon entwendet. Das Geld soll der 41-jährige Angeklagte – eventuell als „Lohn“ – an die Friseurin gegeben, zum Teil selbst behalten haben. Oder auch nicht? Während die 32-jährige Angeklagte, vertreten von Rechtsanwältin Catharina Müller, aussagt, schweigen die beiden Mitangeklagten (Anwälte Felix Hägele und Stefan Mayer) zu den Anklagevorwürfen, ja lassen diese von ihren Verteidigern vor Gericht zurückweisen.

Fünf Beteiligte in Arrest

Wenig später erscheinen Polizei und Rettungswagen auf dem Platz. Insgesamt fünf Personen werden in Arrest genommen, darunter der 38-jährige Pakistaner, der 41- und der 28-jährige Angeklagte. Schon bei der Vernehmung der ersten Zeugen zeigt sich, dass die Wahrheitsfindung kompliziert werden könnte. Beispiel: das Opfer. Dass er gebissen, geschlagen und beraubt worden sei, das kann er bestätigen. Wie die Menschen aber ausgesehen haben, die ihm das angetan haben, das kann er nicht beschreiben. Erinnerungslücken zeigen zwei Zeuginnen, die beide keine 30 Jahre alt sind. So eine Verkäuferin, die eher zufällig längere Zeit am Helmut-Haller-Platz gewesen sein will.

Bei ihrer Vernehmung durch die Polizei kurz nach der Tat konnte sie einen der Täter gar mit seinem Kosenamen bezeichnen und identifizieren. Derartiges ein Jahr später vor Gericht zu wiederholen, sei ihr nicht möglich. Sie könne sich nicht mehr erinnern. Nahezu wortgleich die Äußerungen einer weiteren Zeugin, die an besagtem Tag mit ihrem Freund an der Straßenbahnhaltestelle gewartet und etwas von dem Tumult nebenan mitbekommen hatte. Auch sie hatte zwar bei der Polizei Beobachtungen zu Protokoll geben können, jetzt aber versagte ihre Erinnerung.

Von den Verteidigern wird die Beteiligung ihrer Mandanten an den Vorkommnissen in Zweifel gezogen. Belastbare Identifizierungen gebe es nicht, die Polizei haben Zeugen nur Fotos der am Helmut-Haller-Platz anwesenden Personen vorgelegt, keine Alternativen. Dem 28-jährigen Angeklagten werden von der Staatsanwaltschaft allerdings noch weitere Körperverletzungs- und Diebstahls-Delikte vorgeworfen. Noch ist einiges möglich in dem Verfahren. 24 weitere Zeugen sind bereits geladen, nach weiteren wird noch geforscht.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen