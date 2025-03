39 Nationen, eine Schule: Wie gelingt Integration in Augsburgs Klassenzimmern?

600 Schülerinnen und Schüler aus 39 Nationen lernen an der Löweneck-Schule im Augsburger Stadtteil Oberhausen miteinander. „Integration ist bei uns kein Sonderprogramm, sondern Alltag“, sagt Schulleiterin Birgit Löffler Moody. In den Klassen der Grund- und Mittelschule sitzen Kinder, die aus Syrien geflohen sind, neben Rumänen, Ukrainern, Irakern oder Afghanen. „Fast 100 Prozent unserer Schüler haben einen Migrationshintergrund“, sagt die Rektorin. „Wir schätzen die Vielfalt an unserer Schule. Aber natürlich bringt sie Herausforderungen mit sich.“

