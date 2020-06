vor 19 Min.

3D-Scanner: Augsburger Hightech-Start-up Scoobe3D überzeugt Investoren

Das Augsburger Start-up Scoobe3D hat einen hochpräzisen 3D-Scanner entwickelt und Investoren überzeugt. Unternehmen wie Apple und Sony zählen bereits zu den Kunden.

Von Andrea Wenzel

Das Augsburger Hightech-Start-up Scoobe3D hat einen hochpräzisen 3D-Scanner im handlichen und einfach zu bedienenden Format eines Smartphones entwickelt und damit offenbar den Nerv der Zeit getroffen. Julian Berlow, Geschäftsführer von Scoobe3D, sagt: „Wir erhalten bereits jetzt unzählige Anfragen aus einer Vielzahl von Branchen. Die Nachfrage nach 3D-Scans ist riesig. Wir glauben, dass 3D-Daten zukünftig genauso einfach zugänglich sein sollten wie ein 2D-Foto.“ Davon sind offenbar auch große Unternehmen überzeugt: Zu den Kunden der Augsburger gehören unter anderem bereits Apple und Sony.

Augsburger 3D-Scanner überzeugt Apple

Dass der 3D-Scan ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld darstellt, glauben auch Branchenkenner und Investoren. So beteiligt sich nun unter anderem Bayern Kapital im hohen sechsstelligen Bereich an dem Augsburger Start-up. Auch zwei Co-Investoren konnten über das BayStartUP Investoren-Netzwerk gewonnen werden. Auch andere Augsburger Start-ups konnten in der Vergangenheit von dieser Unterstützung profitieren.

Der Augsburger Scanner überzeugte die Investoren eigener Aussage nach vor allem durch seine kompakte Bauweise im Smartphone-Format und die intuitive Bedienung. Das Gerät wird vom Nutzer – ähnlich wie bei der Erstellung eines Panaromafotos – um das zu scannende Objekt herum geführt, eine bislang übliche längere Vorbereitungszeit des Scan-Objekts entfällt. Dazu stellen nach Angaben der Hersteller auch reflektierende Oberflächen keine Probleme mehr bei der Vermessung dar. Bei bislang üblichen Verfahren müssen solche mit Kreidespray präpariert werden um Messfehler zu vermeiden.

Scoobe3D investiert in Weiterentwicklung

Der Scoobe3D soll vor allem im Maschinenbau und Konstruktionswesen zum Einsatz kommen. Aber auch andere entwickelnde und produzierende Bereiche wie die Orthopädie könnten profitieren. Das Geld der Investoren will das Anfang 2018 gegründete Scoobe3D daher in die Weiterentwicklung seines Scanners investieren.

Bayern Kapital ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern und stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung.

