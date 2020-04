16:30 Uhr

40-Jähriger schlägt in Augsburg mit Metallkugeln auf Auto ein

Zwischenfall in der Donauwörther Straße in Augsburg: Ein 40-Jähriger baute Stress auf eine andere Art und Weise ab - und beschädigte ein Auto.

Ein 40-Jähriger führte am Donnerstagabend 19.40 Uhr so genannte Stresskugeln aus Metall mit sich, die er nicht dazu benutzt um Stress abzubauen, sondern auf ein parkendes Auto in der Donauwörther Straße (Höhe Hausnummer 233) einzuschlagen. Die Folge waren laut Polizeibericht mehrere Dellen an dem malträtierten Fahrzeug und ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Anzeige wegen Sachbeschädigung

Der Mann konnte im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Die von ihm benutzten Kugel wurden sichergestellt, auch um weiteren „Stressattacken“ vorzubeugen. Der nur leicht alkoholisierte Mann wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt und muss auch zivilrechtlich für den Schaden aufkommen. (ziss)

