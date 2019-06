13:23 Uhr

40-jährige Frau liefert sich mit Mann Autorennen auf der B17

Durch Zufall sind Polizisten am Freitagabend Zeugen eines Autorennens geworden. Zwei Mercedes rasten auf der B17 durch die Stadt.

Es war am Freitag kurz nach 22 Uhr, als eine Streife der Polizei vor der Unterführung im Bereich Kobelweg/ Ulmer Straße ein sehr lautes Motorgeräusch hörte. Dann sahen die Beamten zwei Fahrzeuge, die stark beschleunigten und sich offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit verfolgten. Die beiden Autos der Marke Mercedes SL 55 AMG und GL rasten über mehrere Kilometer die B 17 in Richtung Süden. Die Polizeistreife verfolgte sie.

Im Bereich Leitershofen stoppten die Beamten ein Fahrzeug. In dem GL saß eine 40 Jahre alte Fahrerin aus Augsburg. Der Fahrer des SL 55 wurde zunächst nicht an der Adresse des Halters angetroffen. Beide werden sich wegen mehrerer Verkehrsstraftaten zu verantworten haben, so die Polizei. An Fahrzeug der 40-Jährigen befanden sich vorne rechts frische Unfallspuren. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet um Zeugenhinweise und Meldung etwaiger Geschädigter unter 0821-323-1910. (ina)

