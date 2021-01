14:00 Uhr

42-jähriger Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ein 42-Jähriger ist am Samstag alkoholisiert in Augsburg Auto gefahren - was er aus mehreren Gründen nicht hätte dürfen, berichtet die Polizei.

Ein 42-Jähriger ist am Samstagmittag alkoholisiert mit dem Auto in der Stadt unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamten den Mann in der Riedingerstraße; er soll mit über 1,5 Promille alkoholisiert gewesen sein. Seinen Führerschein konnten die Polizisten den Angaben zufolge jedoch nicht sicherstellen, "da dieser aufgrund einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt bereits rechtskräftig entzogen worden war". Den 42-Jährigen erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, hinzu kommt noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (jaka)

