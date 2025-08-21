Vermisstenfahndung: Polizei sucht 44-jährigen Mann aus Augsburg

Seit Donnerstag, 21. August, wird ein 44-jähriger Mann aus Augsburg vermisst. Zuletzt bestand am Donnerstagmorgen Kontakt zu Ralph Gräf. Seitdem wird der Mann vermisst, die Polizei sucht bereits nach ihm. Wo sich Gräf aufhalten könnte, ist laut Polizei nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der 44-jährige Mann zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Ralph Gräf aus Augsburg wird seit Donnerstag vermisst. Aktuell, so die Polizei, dürfte er keinen Bart mehr tragen. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,90 Meter groß, schlank, Tattoos am linken Unterarm und im Hals- bzw. Nackenbereich. Das Foto des Vermissten dürfte laut Polizei nicht mehr aktuell sein, da der Vermisste mittlerweile keinen Bart mehr tragen dürfte. Zeugen, die den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefonnummer 0821/323-2710 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. (gau)