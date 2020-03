46.000 Augsburger haben schon gewählt

Plus Am Sonntag ist Wahltag, doch womöglich hat die Mehrzahl der Wählenden schon per Brief abgestimmt. Wie die OB-Kandidaten den Sonntag verbringen.

Rund 46.000 Augsburger haben bereits ihre Wahl getroffen: Bis zum Freitagmittag gingen beim städtischen Bürgeramt die entsprechenden Stimmzettel aus der Briefwahl ein. Das ist ein Rekordwert. Bis zum Sonntag dürften noch weitere Stimmzettel von Briefwählern eintrudeln – insgesamt lag die Zahl der Anträge Stand Freitag bei 48.800. In den vergangenen Tagen gingen die Anträge noch einmal deutlich nach oben, womöglich im Hinblick auf das Coronavirus.

Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein?

Erstmals könnte bei der Wahl am Sonntag der Fall eintreten, dass die Mehrzahl der Wählenden ihre Stimme schon vor dem eigentlichen Wahltag abgegeben hat. Abhängig wird das von der generellen Wahlbeteiligung sein. Wahlberechtigt sind diesmal in Augsburg insgesamt 215.000 Bürger – geht man von der Beteiligung des Jahres 2014 mit 41,2 Prozent aus, dann dürften insgesamt um die 88.000 Augsburger zum Wählen gehen. Bei den vergangenen Kommunalwahlen sank die Beteiligung stetig. Es ist gut möglich, dass sich der Trend fortsetzt: Die Zahl der EU-Ausländer in Augsburg ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Diese Personengruppe ist wahlberechtigt, interessiert sich angesichts der eher kurzen Aufenthaltsdauer womöglich aber nicht besonders für Kommunalpolitik.

Infektionsrisiko im Wahllokal ist überschaubar

Eine Frage wird auch sein, inwieweit das Thema Corona Wähler vom Urnengang am Sonntag abhält. Gesundheitsamtsleiter Ulrich Storr hält das Infektionsrisiko in der Wahlkabine für überschaubar. „Es gibt präventive Infektionsschutzmaßnahmen, die umgesetzt werden, und wenn dazu noch die Hygieneregeln beachtet werden, dann besteht in Augsburg kein Grund, nicht zur Wahl zu gehen“, sagt auch Oberbürgermeister Kurt Gribl ( CSU).

Wahlhelfer fassen keine Benachrichtigungen an

Laut Ordnungsreferent Dirk Wurm ( SPD) zählt zu den vorbeugenden Maßnahmen, dass Wähler ihre Wahlbenachrichtigung den Helfern nicht aushändigen, sondern diese nur vorzeigen, sodass es zu keinem Kontakt kommt. Die städtischen Wahlhelfer, die die Stimmzettel im Nachhinein zum Beispiel in der Messehalle auszählen, werden auch weiter als sonst üblich auseinander sitzen, so Wurm. Die 208 Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Voraussichtlich ab 18.45 Uhr wird es am Sonntag mit dem Eingang der ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen einen Trend geben, wer Oberbürgermeister wird beziehungsweise welche zwei Kandidaten in die Stichwahl kommen. Erfahrungsgemäß könnte gegen 19.30 Uhr ein Endergebnis stehen. Eine Stichwahl scheint wahrscheinlich, weil es bei 13 Bewerbern schwierig für einen Kandidaten werden dürfte, auf mehr als 50 Prozent zu kommen. Die Stichwahl würde am 29. März stattfinden.

Wie die OB-Kandidaten den Sonntag verbringen

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Wahlkampf-Endspurt aus. CSU-OB-Kandidatin Eva Weber hat ein für Samstag geplantes Gespräch vor Publikum mit Moritz-Pfarrer Helmut Haug ins Internet verlegt. Am Sonntag will Weber nach einem ausgiebigen Frühstück im Holbein-Gymnasium zum Wählen gehen. Am Nachmittag stehe Corona-Krisenmanagement für sie als Wirtschaftsreferentin an, bevor sie gegen 18 Uhr ins Rathaus geht.

SPD-OB-Kandidat Dirk Wurm wusste am Freitag noch nicht, wie sein Wochenende aussieht, abgesehen davon, dass er am Sonntagvormittag in der Hans-Adlhoch-Schule in Pfersee mit seiner Frau zum Wählen geht. Als Ordnungsreferent – zuständig für den Gesundheits- und Katastrophenschutz – habe das Coronavirus seinen Terminplan in den vergangenen Wochen ziemlich über den Haufen geworfen, sagt er. Vermutlich werde ihn das Thema auch am Wochenende beschäftigen.

Nach dem Corona-bedingten Stopp des Haustürwahlkampfs stoppte Martina Wild (Grüne) öffentliche Veranstaltungen wie einen Poetry Slam am Freitagabend. Am Sonntagmittag wird sie in der Inninger Schule zum Wählen gehen. Am späten Nachmittag wird Wild sich dann auf den Weg ins Rathaus zu ihrer Fraktion machen.

Am Sonntagabend wird es auch einen ersten Trend geben, was die Zusammensetzung des nächsten Stadtrats betrifft – allerdings dürfte dieser Trend wackliger als in den Vorjahren sein. Der Hintergrund: Ausgezählt werden am Sonntag nur die Stimmzettel, bei denen die Wähler ein Kreuz bei einer Liste gemacht haben. Die Zettel, bei denen einzelne Stadtratskandidaten mit Stimmen bedacht wurden, werden erst ab Montag ausgezählt. Weil das mehr Zeit in Anspruch nimmt, wird mit diesem Ergebnis erst in der ersten Wochenhälfte zu rechnen sein. Wegen der hohen Briefwählerzahl wird damit gerechnet, dass deutlich mehr Wähler zu Hause in Ruhe von der Möglichkeit des sogenannten Kumulierens und Panaschierens Gebrauch gemacht haben.

Stichwahl als Briefwahl

Man sei auch darauf vorbereitet, dass Auszähler Anfang kommender Woche ausfallen, weil sie wegen der Schul- und Kitaschließung zu Hause ihre Kinder betreuen müssen, sagt Dirk Wurm. In diesem Fall werde man kurzfristig auf Beschäftigte städtischer Dienststellen zugehen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Freitag auch an, dass die Stichwahlen in den Kommunen als Briefwahlen laufen sollen. Die Wähler bekommen dann automatisch Unterlagen nach Hause geschickt. Man habe dazu noch keine Anweisungen vom Freistaat vorliegen, so Wurm dazu, bereite sich aber im Falle einer Stichwahl auf dieses Szenario vor.

Lesen Sie den Kommentar:

Die Wahl in Augsburg steht im Zeichen von Corona

Coronavirus und die Wahl: Statt im Altenheim wird im Zelt gewählt