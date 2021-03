12:00 Uhr

46-Millionen-Euro-Projekt: Augsburg bekommt neue Polizeiinspektion-West

Ein markantes Gebäude an der Ackermann-Straße: So sieht der Entwurf des Münchner Büros Schwinde Architekten für die neue Polizeiinspektion Augsburg-West aus.

Nach jahrelangen Vorarbeiten bewilligt der Freistaat die nötigen 46 Millionen Euro für die Polizeiinspektion-West in Augsburg. Das Revier ersetzt die Inspektionen Pfersee und Oberhausen.

Die Bauarbeiten für die Polizeiinspektion West an der Bgm.-Ackermann-Straße, die künftig die jetzigen Inspektionen 5 ( Oberhausen) und 6 ( Pfersee) ersetzen soll, werden im Frühjahr 2022 beginnen. Das sagte Landtagsabgeordneter Johannes Hintersberger am Dienstag, nachdem der Haushaltsausschuss des Landtags der Gesamtinvestition über 46 Millionen Euro zugestimmt hatte. Die Polizei plant auf einem Grundstück an der Einmündung Reeseallee in der Ackermann-Straße einen Neubau, der neben dem Großrevier auch die Einsatzzüge des Präsidiums, den operativen Staatsschutz, die Verkehrserzieher der Verkehrspolizei und SoKo-Räume für die Kriminalpolizei beherbergen soll.

Wie berichtet ist ein fünfstöckiger Bau am Südende des Reese-Parks geplant. Mit der neuen Großinspektion wird die vor knapp 20 Jahren begonnene Umstrukturierung der Polizeiwachen abgeschlossen. Mit den Inspektionen Mitte, Süd, Ost und künftig West setzt die Polizei auf größere Einheiten. (skro)

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge über spannende Kriminalfälle in Augsburg an:

