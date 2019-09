17:14 Uhr

50.000 Euro Beute: Goldketten bei Juwelier in Göggingen gestohlen

Zwei Frauen stehen im Verdacht, bei einem Juwelier in Göggingen Goldketten gestohlen zu haben. Die Augsburger Polizei hofft auf Hinweise.

Das war eine lohnende Beute: In einem Juweliergeschäft in Göggingen sind Goldketten im Wert von 40.000 bis 50.000 Euro gestohlen worden. Wie der Diebstahl genau abgelaufen sein soll, vermeldet die Polizei bislang nicht. Die Ermittler vermuten aber, dass zwei Frauen etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Die Frauen – vermutlich stammen sie aus Osteuropa – waren bereits am Mittwoch voriger Woche zwischen 16.30 und 17.10 Uhr in dem Geschäft und ließen sich die Ketten, die sich auf einer sogenannten Kettenrolle befanden, zeigen.

Eine der Frauen ist etwa 1,55 Meter groß und etwa 65 Jahre alt. Die zweite Frau ist rund 1,60 Meter groß und etwa 55 Jahre alt; sie trug eine schwarze Bluse und einen Rock, eventuell handelt es sich auch um ein Kleid. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg an unter Telefon 0821/323-3810. (jöh)

