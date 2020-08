vor 10 Min.

50-Jähriger wird nach Diebstahl am Oberhauser Bahnhof festgenommen

Über den Hintereingang hat sich ein Mann in eine Gärtnerei in Oberhausen geschlichen. Als er Geld aus der Kasse stahl, ertappte ihn die Inhaberin. Wie es weiter ging.

Nach einem räuberischen Diebstahl wurde am Dienstag ein 50 Jahre alter Mann festgenommen. Wie die Polizei berichtet, schlich sich der Mann am Nachmittag kurz nach 15.30 Uhr über den Hintereingang in eine Gärtnerei in der Zollernstraße. Er entwendete aus der Kasse 30 Euro. In dem Moment kam die kurz zuvor abwesende Inhaberin zurück und stellte den Mann zur Rede. Es kam zu einem kurzen Gerangel. Laut Polizei erlitt die 58-Jährige dabei leichte Blessuren. Der Dieb flüchtete.

Die Ladenbesitzerin machte einen Anwohner auf die Situation aufmerksam. Er konnte den Flüchtenden nur kurzfristig festhalten. Der Täter verschwand. Bei der Fahndung nach ihm wurde der 50-Jährige rund eine Stunde später aufgrund der guten Personenbeschreibung beim Oberhauser Bahnhof festgenommen. Er kam in den Polizeiarrest.

Vom erbeuteten Geld war nach Angaben der Polizei nur noch knapp die Hälfte übrig. Der wohnsitzlose Augsburger hatte sich zuvor noch mit Alkoholika versorgt und diesen gleich getrunken. Das belegte auch ein Alkoholtest, der knapp eine Promille ergab. Der 50-Jährige wird im Laufe des Mittwochs dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. (ina)

