50 Jahre Frauenfreundschaft: Das Geheimnis des Damenclubs Stark in Kriegshaber

Immer am ersten Donnerstag im Monat gibt es im Ristorante da Damiano in Kriegshaber ein großes Hallo. Gegen 19.30 Uhr steigt die Anzahl der weiblichen Gäste dann sprunghaft an: Der Damenclub „Stark“ trifft sich hier. Schnell sind zwei große Tische besetzt, es wird geratscht und gelacht. „Unsere Männer haben uns kein Jahr gegeben und nun feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum“, sagt Traudl Klein. Nicht nur die jährliche Reise gehörte über viele Jahre zu den Höhepunkten ihres Clublebens. Sie berichten, was das Geheimnis ihres jahrzehntelangen Bundes ist.

Die Männer spielten beim TSV Kriegshaber Fußball und fuhren Jahr für Jahr einmal zusammen weg. Dass die jungen Frauen jedes Mal zu Hause bleiben mussten, gefiel ihnen natürlich weniger. Deshalb gründeten 14 Frauen im Oktober 1975 ihren eigenen Club und planten eine Reise. „Einmal werdet ihr fahren, dann seid ihr so zerstritten, dass ihr nie mehr zusammen wegfahren werdet“, wiederholt Gisela Stiegelmeier die Prophezeiung ihrer Männer. Es kam anders: Die erste Reise ging nach Ruhpolding. Weil Traudl Klein, ehemals Stark, den Tisch reservierte, wurden sie im Kurhaus beim großen Oktoberfest am Abend als „Damenclub Stark“ begrüßt - der Name wurde damit zum Programm. Bestens gelaunt kehrten sie zurück. Auf der Fahrt hatten die Frauen beschlossen, sich von nun ab jeden ersten Donnerstag im Café Kretzinger zu treffen. Zehn Mark monatlich wurden in eine Kasse einbezahlt, um schon frühzeitig auf die nächste Reise sparen zu können. Es gab Neueintritte und Austritte. Irgendwann gab es das Café Kretzinger nicht mehr, die monatlichen Treffen des Damenclubs blieben.

Gruppenbilder werden beim Jubiläumstreff in der Pizzeria gezeigt. Fotos aus Nürnberg, Berlin, Hamburg. Sie waren in Budapest, Paris und London, mehrmals in Südtirol und in vielen Städten im In- und Ausland. 1998 ging es „nur“ nach Bad Wörishofen. Damals sei schon auf die große Reise 1999 gespart worden, berichtet Traudl Klein. Da ging es nach New York. Ob nah oder fern - unvergessen sind die Reisen den Frauen geblieben. Sie erzählen von Nachthemdenparties, lachen über ihre gemeinsamen Erinnerungen. „Es war immer sehr lustig.“ Die Gemeinsamkeit ist das große Geheimnis, weiß Gisela Stiegelmeier.

Einmal jährlich verreiste der Damenclub Stark. 2001 ging es nach Budapest. Foto: Damenclub Stark

Niemals sei über jemanden hergezogen worden. „Cliquenwirtschaften gab es nicht“, sagt sie. Die große gegenseitige Sympathie und Wertschätzung ist spürbar. Die Frauen im Alter zwischen 66 und 82 Jahren, die gemeinsam alt geworden sind, haben sich heute wie gestern viel zu erzählen. Es geht um Kinder, Enkel und Alltagsgeschichten, aber auch immer wieder um ihre gemeinsame Zeit. Iris Lehr ist mit ihren 66 Jahren das jüngste Mitglied im Damenclub Stark. „Als wir 1978 nach Baden-Baden fuhren, durfte ich nicht mit ins Casino, weil ich noch keine 21 Jahre alt war und musste im Hotel bleiben“, erinnert sie sich.

Neben den gemeinsamen Treffen und Reisen waren sie auch in vielen anderen Bereichen aktiv: An Fasching traten sie in der alten TSV-Turnhalle (heute Spectrum) als Fußball-Ballett, Schottengarde, Hausfrauen-Ballett, Charlie Chaplin und Star-Ballett „Big Spender“ auf. Es wurde für den wohltätigen Zweck gebastelt, ein Starkbierfest 1987 in der alten Turnhalle organisiert und dafür allerlei kulinarische Köstlichkeiten zubereitet.

So ausgelassen feierte der Damenclub Stark Fasching 1976 in der Maximilians-Klause. Foto: Damenclub Stark

Inzwischen geht es in ihrem Club etwas ruhiger zu. Monatsbeiträge müssen nicht mehr bezahlt werden. Seit der Corona-Pandemie gibt es einmal jährlich eine Tagesfahrt. Die führte die Gruppe bereits auf die Zugspitze, zur Show „Let´s Dance“ in die Olympiahalle nach München und zu verschiedenen Weihnachtsmärkten. Am 20. Juli feiern sie ihr 50. Jubiläum mit einem geführten Wasserspaziergang in Augsburg mit anschließendem Essen. „Da dürfen die Männer auch mit“, erzählt Gisela Stiegelmeier. Ein kleiner Kreis ihrer Partner treffe sich ebenfalls nach wie vor wöchentlich. Dass sie ihren Männern bewiesen hätten, dass auch Frauenfreundschaften lange Bestand haben können, freut den Damenclub aus Kriegshaber ganz besonders.