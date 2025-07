Eine Gemeinde mit Geschichte: Heilig Kreuz feiert 500-Jähriges

Die evangelische Kirchengemeinde Heilig Kreuz begeht in diesem Jahr ihr 500-jähriges Jubiläum. Neben Festgottesdiensten gibt es weitere Programmpunkte wie Konzerte oder Aktionen für Kinder. Doch was bedeutet das Jubiläum überhaupt für die Augsburger Gemeinde? Und ist Heilig Kreuz eigentlich eine besonders alte Kirche? Wir haben die Antworten auf all diese Fragen.

Was feiert Heilig Kreuz genau in diesem Jahr?

„Wir feiern nicht unser Gebäude Kirche, sie wurde in den Jahren 1652/1653 erbaut, sondern wir feiern 500 Jahre evangelische Kirchengemeinde Heilig Kreuz. Seit 500 Jahren gibt es evangelische Christen an diesem Ort, die ihren Glauben leben. 1525 bekamen sie die Ottmarskapelle von der Stadt zugewiesen und konnten Gottesdienste feiern“, berichtet Diakonin Elisabeth Krauß. „Die Ottmarskapelle beziehungsweise die Nachfolgerkirche Heilig Kreuz wurde im 30-jährigen Krieg vollständig zerstört. Und dann neu wieder aufgebaut. Natürlich sind wir stolz auf unsere Kirche – sie ist der erste rein evangelische Kirchenbau in Augsburg.“

Was ist zum Jubiläum noch alles geplant?

“Wir feiern die Menschen. Mit vielen Konzerten, Vorträgen, Gottesdiensten, Führungen für Kinder und vielem mehr“, sagt Elisabeth Krauß. „Geplant sind noch viele Konzerte wie Kwaerthon, Die vier Jahreszeiten, Musica Suevica, Mädelchor aus Saalfeld mit denen wir sehr verbunden sind, Kinderführung, Kirchweihjubiläum mit Prediger Pfarrer Weigel, und ein Abschlussgottesdienst“, so die Diakonin.

Warum sind manche evangelische Kirchen älter als Heilig Kreuz, wenn diese doch die erste evangelische Kirche war?

Die Kirche St. Jakob stammt aus dem zwölften Jahrhundert, Vorbauten sogar aus dem sechsten Jahrhundert. Die Barfüßerkirche wird auf das Jahr 1243 datiert, St. Anna auf 1321. Das Geheimnis: „Alle diese Kirchen waren zuerst katholisch und wurden erst später evangelisch“, verrät Krauß.

Welches ist die älteste und welches die jüngste Kirche Augsburgs?

„Die Frage nach dem Alter von Kirchen lässt sich gerade bei Gotteshäusern älteren Datums in der Regel eher schwierig beantworten, da es oft kleinere Vorgängerbauten an derselben Stelle gab, die aber noch nicht die Ausmaße von heute hatten. Die älteste Kirche in Augsburg ist der Dom Mariä Heimsuchung, der in seiner heutigen Form mit Westchor, nördlichem Querhaus und Mittelschiff ab 995 entstand und 1065 geweiht wurde“, heißt es vom Bistum Augsburg. Die jüngste Kirche im Stadtgebiet ist die Mutterhauskirche der Barmherzigen Schwestern, die 2014 geweiht wurde. Diese Kirche befindet sich in der Gögginger Straße.

Stehen weitere Kirchenjubiläen an?

Im Jahr 2024 hat die Pfarrei St. Anton auf 100 Jahre Grundsteinlegung zurückgeblickt, schreibt das Bistum. Dieses Jubiläum wurde mit einer kleinen Ausstellung begangen. Im Jahr 2027 steht hier der 100. Weihetag an.

Info: Mehr Informationen zum Programm finden sich unter https://www.heilig-kreuz-augsburg.de/