13:14 Uhr

51-jährige Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein schwarzer BMW mit verbeulter Front steht an der Unfallstelle in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Dahinter parkt ein Polizei-Fahrzeug.

Bei einem Unfall an der Bürgermeister-Ackermann-Straße ist am Montagvormittag eine Radfahrerin schwerst verletzt worden.

Der Unfall geschah kurz nach 11 Uhr im Einmündungsbereich der Bürgermeister-Ackermann-Straße und Luther-KingStraße. Wie Zeugen laut Polizei berichteten, querte eine 51-jährige Radlerin den Rad- und Gehweg an der Ampel - mutmaßlich bei Rotlicht. Ein BMW-Fahrer, der stadtauswärts unterwegs war, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und erfasste die Radfahrerin frontal.

Die Fahrradfahrerin erlitt bei dem Zusammenprall schwerste Kopfverletzungen. Nach Angaben der Polizei kam sie in lebensbedrohlichem Zustand in die Uniklinik. Ein Gutachter wurde zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an die Unfallstelle hinzugezogen. Der stark beschädigte BMW (über 10.000 Euro Sachschaden) des 65-jährigen Autofahrers wurde mit dessen Einverständnis sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme war die Bürgermeister-Ackermann-Straße bis gegen 13.40 Uhr stadtauswärts gesperrt, eine Umleitung über die Sommestraße wurde eingerichtet. Es kam vorübergehend zu massiven Verkehrsbehinderungen. (ina)

