14:49 Uhr

54-Jähriger stirbt in Wohnung in Augsburg - die Polizei ermittelt

Ein 54-Jähriger ist am Mittwoch in Augsburg in der Wohnung eines Bekannten gestorben.

Ein 54-jähriger Mann übernachtet bei einem Bekannten in Augsburg - am nächsten Morgen ist er tot. Nun ermittelt die Polizei, sie hofft auf Zeugenhinweise.

Ein 54-Jähriger ist am Mittwoch in der Wohnung eines Bekannten gestorben. Wie die Polizei berichtet, wurden in die Wohnung in der Senkelbachstraße um kurz vor 10 Uhr am Mittwochmorgen Polizeibeamte und der Rettungsdienst gerufen, nachdem dort ein Mensch leblos aufgefunden wurde. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei gehören sowohl der Wohnungsinhaber als auch der 54-Jährige einer Gruppe mit Bezug zum Obdachlosenmilieu an.

Polizei ermittelt nun im Fall des toten 54-Jährigen in Augsburg

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Wohnungsinhaber dem 54-jährigen Mann wohl angeboten, aufgrund der Kälte in der Winternacht bei ihm zu schlafen. Am nächsten Morgen hätte der Inhaber nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen können. Mittlerweile ermittelt die Kripo Augsburg in dem Fall - denn nach Einschätzung der Rechtsmedizin wies der Tote Verletzungen auf, die möglicherweise auf eine Gewalttat schließen lassen. Welcher Art die Verletzungen sind, will die Polizei nicht mitteilen. Auch weitere Details können laut Polizei vorerst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden.

Was die Polizei bekannt gibt: Es wurden bereits Befragungen im Umfeld des Toten durchgeführt, die allerdings vorerst keine klaren Rückschlüsse ergeben hätten. Die Ermittlungen dauern an - möglicherweise hat jemand in den vergangenen Tagen Auseinandersetzungen entsprechender Personen im Bereich der Innenstadt beobachtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. (AZ)

Themen folgen