vor 1 Min.

54 Kilometer Fußweg bis zum Ziel

Nach langer Zeit legt eine Wallfahrergruppe wieder die Strecke von Schwabmünchen nach Andechs zu Fuß zurück

Lange ist es her, dass die Schwabmünchner Wallfahrer den gesamten Weg nach Andechs zu Fuß zurücklegten. Damals waren die Pilger mindestens zwei Tage unterwegs, denn auch der Rückweg musste zu Fuß bewältigt werden. Als es mit den Übernachtungen immer schwieriger wurde und vermehrt Busse zum Einsatz kamen, wurde die Wallfahrt schließlich auf einen Tag verkürzt. Die Wallfahrer pilgerten dann von Herrsching nach Andechs.

In der Pfarreiengemeinschaft gab es seit längerer Zeit Überlegungen, die ursprüngliche Form der Fußwallfahrt wieder zu beleben. Ein erster Schritt wurde vor zwei Jahren gemacht, als sich eine Wallfahrergruppe von St. Ottilien aus auf den Weg nach Andechs machte. Die Pfarreiengemeinschaft geht nun einen Schritt weiter und organisiert die Fußwallfahrt von Schwabmünchen aus. Start für diese Gruppe ist bereits am Freitag, 27. April, um 12 Uhr an der Stadtpfarrkirche. Nach einem 30 Kilometer langen Fußweg wird in St. Ottilien übernachtet. Am nächsten Tag schließt sich die Gruppe den anderen Fußwallfahrern an.

Am Wallfahrtstag selbst bietet die Pfarreiengemeinschaft folgende Optionen an:

Bus Abfahrt ist um 7.15 Uhr bei der Firma Stuhler oder um 7.20 Uhr beim Krankenhaus. Der Bus fährt zuerst nach Herrsching. Dort besteht die Möglichkeit, zu Fuß betend und singend durch das Kiental nach Andechs zu pilgern.

Fußwallfahrer Die Fußwallfahrer treffen sich am Wallfahrtstag um 2.30 Uhr in St. Ottilien, um von dort aus den 24 Kilometer langen Fußweg nach Kloster Andechs anzutreten. Die Fahrt nach St. Ottilien erfolgt privat. Abfahrt in Schwabmünchen am Festplatz ist um 2 Uhr.

Radl-Wallfahrer Diese Wallfahrer starten in Schwabmünchen am Schrannenplatz um 4.30 Uhr.

Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Andechs. Anschließend können sich alle bei einer gemütlichen Brotzeit im Andechser Bräustüberl stärken. Nach der Abschlussandacht um 13 Uhr ziehen die Buswallfahrer wieder nach Herrsching. Für alle anderen endet die Wallfahrt in Andechs. Für die Fußwallfahrer ist ein Bustransfer nach St. Ottilien organisiert. Auch Kinder und Jugendliche – besonders die Ministranten – können teilnehmen. Kinder zwischen zehn und 13 Jahren pilgern mit Gemeindereferentin Gudrun Schraml ab Herrsching den vier Kilometer langen Weg. Der Fahrpreis für die Busfahrt beträgt für Erwachsene elf Euro und für Kinder bis 14 Jahre fünf Euro.

Anmeldungen für die Busfahrt nimmt die Firma Stuhler unter der Nummer 08232/4093 entgegen. Wer an der Fußwallfahrt teilnehmen möchte, kann sich bei Johann Ostenberger unter 0170/ 8700888 oder per E-Mail an j.ostenberger@t-online.de anmelden. Ansprechpartner für die Gruppe der Radl-Wallfahrer ist Cornelia Kapfer unter der Telefonnummer 08232/77925.