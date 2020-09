09:30 Uhr

58-jährige Frau stirbt nach Rettungseinsatz am Senkelbach

Rettungskräfte bergen am Montagabend eine Frau aus dem Senkelbach. Sie stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Polizei weiß inzwischen mehr.

Mit Tauchern, Rettungsschwimmern und Hubschrauber sind Einsatzkräfte am Montagabend in Oberhausen im Einsatz gewesen. Sie waren ausgerückt, nachdem ein Zeuge die Polizei darüber informiert hatte, dass offenbar eine Person in den Senkelbach gefallen sei. Eine Frau wurde aus dem Wasser geborgen.

Rettungseinsatz am Senkelbach: Polizei vermutet Suizid

Sie starb wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt. Da sie bereits stark unterkühlt war, konnte der Notarzt nichts mehr tun. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 58 Jahre alte Frau. Die Ermittler gehen derzeit am ehesten von einem Suizid aus, sagt Polizeisprecher Siegfried Hartmann auf Nachfrage.

Die Rettungskräfte suchten zunächst weiter, da sich die Aussagen des Zeugen über die Kleidung der Person, die er im Wasser gesehen hatte, und die der Frau, die die Einsatzkräfte bergen konnten, widersprachen. Deshalb suchten Taucher auch ein Stück unter Wasser ab. Mittlerweile geht die Polizei jedoch von einem Wahrnehmungsfehler des Zeugen aus. Die Frau war nicht bei Bewusstsein, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Mehrere hundert Meter vom Einsatzort entfernt fand die Polizei persönliche Gegenstände einer Frau. (AZ)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

Themen folgen