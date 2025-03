Beim Jogging auf Abwechslung achten

Hügel machen schnell und kräftig

Das Bergauflaufen zählt zu den effektivsten Trainingsformen, um schneller und kräftiger zu werden. Der 55 Meter hohe

Augsburger Müllberg

bietet ein stark profiliertes Wegenetz mit einer Länge von 2.400 Metern. Auf dem Areal kann zur Winterzeit zwischen 8 und 16 Uhr gelaufen werden. Parkplätze gibt es am Kaspar-Reiter-Weg in der Firnhaberau. Ein Hügeltraining ist jedoch ebenso an den Rodelbergen im Stadtgebiet möglich.