vor 32 Min.

60 Biker demonstrieren in Augsburg gegen geplante Fahrverbote

Rund 60 Motorradfahrer starteten am Plärrergelände zu einer Fahrt nach Nürnberg, um gegen Motorradfahrverbote am Wochenende und Feiertagen zu demonstrieren.

Plus Auf dem Plärrergelände haben Motorradfahrer gegen geplante Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen demonstriert. Dabei ging es bewusst ganz leise zu.

Von Andrea Wenzel

Markus Wölm ist begeisterter Motorradfahrer und hat in Augsburg vor drei Jahren den Verein „Best Friends of Wheels“ (die besten Freunde der Räder) gegründet. Am Motorradfahren reizt ihn vor allem die besondere Gemeinschaft unter den Bikern und noch dazu sei Bayern ein wunderbares Bundesland für Ausflüge mit dem Motorrad, sagt er.

