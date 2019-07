vor 39 Min.

60 Jahre lang Seite an Seite

Ehepaar Weichleinfeiert Ehejubiläum

Irmgard und Helmut Weichlein aus dem Antonsviertel sind seit 60 Jahren verheiratet und haben in dieser Zeit viele glückliche gemeinsame Stunden erlebt.

Getraut in Bamberg, sind sie 1970 aus Franken mit ihren drei Kindern nach Augsburg gezogen. Der ehemalige Bundesbahner war zehn Jahre Bahnhofsvorstand in Ebrach im Steigerwald, bevor er beruflich in die Fuggerstadt wechselte. Irmgard Weichlein hat sich im Kinderschutzbund jahrzehntelang engagiert und in Brasilien ein Straßenkinder-Projekt aktiv vor Ort betreut. In den Pfarreien St. Anna und St. Anton war sie ökumenisch tätig.

Ehemann Helmut hat sich als Kunstmaler mit vielen Ausstellungen und als Büchersammler einen Namen gemacht. Er war 24 Jahre Kirchenvorstand in der evangelischen St.-Anna-Kirche. Für das Evangelische Sonntagsblatt schuf er Kirchenskizzen. (fs)

Themen Folgen