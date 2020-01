vor 20 Min.

604 neue Studienplätze für Augsburg kommen in Zukunftsfächern

Plus Ministerpräsident Markus Söder verkündet mehr Studienkapazitäten in technischen Fächern bis 2023. Warum es besonders an der Hochschule einen dringenden Bedarf gibt.

Von Eva Maria Knab

Der Freistaat wird in Augsburg 604 neue Studienplätze bis zum Jahr 2023 einrichten. Damit sollen vor allem die Zukunftsbereiche Künstliche Intelligenz und Informatik gestärkt werden, das gab Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Mittwoch bekannt. Die neuen Studienplätze werden nach Angaben des Wissenschaftsministeriums zu knapp zwei Dritteln auf die Universität mit bislang rund 20 000 Studierenden verteilt, zu mehr als einem Drittel an die Hochschule mit 6700 Studierenden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Nach Angaben des bayerischen Wissenschaftsministeriums werden die 604 neuen Studienplätze über die große High-Tech-Agenda des Freistaats finanziert, und zwar aus dem Topf für bayernweit 10 000 neue Studienplätze vor allem in technischen Fächern. Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin können aus dem bayernweiten Wettbewerb für Künstliche Intelligenz noch weitere Studienplätze für Augsburg hinzukommen, der Wettbewerb läuft allerdings noch. Hochschulpräsident: wir sind um jede Stelle froh An der Hochschule Augsburg wartet man schon seit Jahren dringend darauf, dass der Freistaat weitere Studienplätze bewilligt. Präsident Gordon Thomas Rohrmair sagt, „wir sind um jede Stelle froh, die wir genehmigt bekommen“. Ähnliches gelte für den Zuwachs an Studienplätzen. Der Präsident erklärt auch die Hintergründe. Aktuell muss die Hochschule jährlich rund 500 Studieninteressierte abweisen. Die vorhandenen Kapazitäten sind mit rund 6700 Studierenden überlastet. Die Studienplätze sind um das Vierfache überbucht. Dabei gibt es für alle Studienfächer vergleichsweise strenge Zulassungsbeschränkungen, vor allem über den Notenschnitt (Numerus Clausus). „Es ist einfacher an einer Exzellenzuniversität in München eine Studienplatz zu bekommen als bei uns“, sagt Rohrmair. Parallel hat eine Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer für Schwaben ergeben, dass sich inzwischen jeder zweite heimische Firmenchef Sorgen macht, nicht mehr genügend hoch qualifizierte Nachwuchskräfte zu bekommen. Die IHK stuft den Fachkräftemangel als größtes Risiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ein. Stellen, die nicht besetzt werden können, Arbeit, die liegen bleibt, Projekte und Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden – dies alles schwäche die Wettbewerbsfähigkeit. Diese Spezialisten sind in der Wirtschaft gefragt Aus diesem Grund hat die Hochschule gemeinsam mit heimischen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden bereits im Oktober vergangenen Jahres beim Freistaat 2000 zusätzliche Studienplätze in Augsburg beantragt, die innerhalb der kommenden fünf Jahre entstehen sollten. Damit könnten jährlich bis zu 500 Ingenieure mehr für den heimischen Arbeitsmarkt ausgebildet werden, so Rohrmair, und zwar in zukunftsfesten Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Software-Entwicklung, Mensch-Maschine-Interaktion oder Big Data. Konkret geht es um sechs neue Studiengänge, beispielsweise um Wirtschaftspsychologen, die helfen, neue digitale Produkte wie Smartphones nutzerfreundlicher zu machen. Es geht um Spezialisten, die Künstliche Intelligenz und den Umgang mit riesigen Datenmengen für Unternehmen noch besser nutzbar machen. Und es geht um neue Experten für Software-Entwicklung, die in Wirtschaftsunternehmen verschiedener Branchen gebraucht werden. Der Antrag läuft unter dem Titel „gP 25“. Das Kürzel steht für den Begriff „gefragte Persönlichkeiten“. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: 600 neue Studienplätze: Warum Augsburg mehr Studenten braucht Lesen Sie auch: Ministerium und neue Studienplätze: Diese Pläne hat Söder für Augsburg

Themen folgen