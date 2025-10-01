61-jähriger Radfahrer aus Augsburg stirbt nach Unfall an seinen Verletzungen

Bei einem Unfall in Oberhausen in der vergangenen Woche wurde ein Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er inzwischen im Krankenhaus gestorben ist.

Wie die Polizei berichtet, war der 61-Jährige aus Augsburg am letzten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Ulmer Straße in westlicher Richtung auf seinem Rad unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger auf einem Motorroller ebenfalls auf der Ulmer Straße in diese Richtung. Als er laut Polizei den Radfahrer regulär überholte, soll der 61-Jährige genau in dem Moment nach links zur Höchstetter Straße abgebogen sein. Es kam zum Zusammenstoß.

Augsburger Radfahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Der Fahrradfahrer stürzte und wurde mit offenbar massiven Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Dienstag. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Nach Angaben der Polizei hat der Fahrradfahrer keinen Helm aufgehabt. Er habe unter anderem Kopfverletzungen davongetragen, heißt es weiter. Inwiefern diese ursächlich für seinen Tod waren, dazu gibt es keine Information. Die Polizei empfiehlt Fahrradfahrerinnen und -fahrern grundsätzlich, immer mit Helm unterwegs zu sein, um sich vor schweren Verletzungen zu schützen. (ina)