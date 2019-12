vor 26 Min.

72-Jähriger greift auf Balkon zur Waffe

Ein Anwohner hatte Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Was dahinter steckte.

Es war ein alarmierender Anruf, der am Samstag gegen 19.40 Uhr beim Polizeinotruf einging. Ein Mann aus Hochzoll meldete, dass ein anderer Mann auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Garmischer Straße geschossen habe. Einsatzkräfte konnten die Wohnung ausfindig machen und trafen dort auf den deutlich alkoholisierten 72-jährigen Bewohner. Dieser gab die Schüsse zu und erklärte, die Funktionsfähigkeit seines Schreckschussrevolvers getestet zu haben. Neben der Schreckschusswaffe war der Beschuldigte noch in Besitz einer weiteren Kleinkaliberwaffe. Die Einsatzkräfte stellten beide Waffen sicher. Gegen den 72-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. (nip)





