30 Millionen Euro mehr: Warum die Modernisierung des Abfallwirtschaftsbetriebs deutlich teurer wird

73 statt 43 Millionen Euro: Warum die Modernisierung des Abfallwirtschaftsbetriebs deutlich teurer wird

Augsburg

Die AWS-Zentrale in der Riedingerstraße ist völlig veraltet. Ein Neubau gilt als alternativlos. Doch nun steigen die Kosten. Was das Augsburgs Gebührenzahler bedeutet.
Von Jonas Klimm
    Die Zentrale des Augsburger Abfallwirtschaftsbetriebs soll in den kommenden Jahren grundlegend modernisiert werden. Die Kosten hierfür werden auf 73 Millionen Euro geschätzt.
    Die Zentrale des Augsburger Abfallwirtschaftsbetriebs soll in den kommenden Jahren grundlegend modernisiert werden. Die Kosten hierfür werden auf 73 Millionen Euro geschätzt. Foto: Marcus Merk

    In der Zentrale des Augsburger Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) in der Riedingerstraße ist noch die Kaiserzeit präsent. Die Werkstätten und Verwaltungsgebäude reichen bis in die Zeit um 1900 zurück und entsprechen keineswegs den heutigen Anforderungen an Technik, Energieeffizienz oder Verkehrssicherheit. Das Problem ist hinlänglich bekannt, eine grundlegende Erneuerung laut Experten alternativlos. Doch nun scheinen die Kosten zu explodieren. Ein früheres Konzept schätzte die Gesamtkosten auf 43 Millionen Euro. Nun kalkuliert der AWS mit 30 Millionen Euro mehr. Dahinter stecken nicht nur gestiegene Baukosten.

