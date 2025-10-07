30 Millionen Euro mehr: Warum die Modernisierung des Abfallwirtschaftsbetriebs deutlich teurer wird

In der Zentrale des Augsburger Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) in der Riedingerstraße ist noch die Kaiserzeit präsent. Die Werkstätten und Verwaltungsgebäude reichen bis in die Zeit um 1900 zurück und entsprechen keineswegs den heutigen Anforderungen an Technik, Energieeffizienz oder Verkehrssicherheit. Das Problem ist hinlänglich bekannt, eine grundlegende Erneuerung laut Experten alternativlos. Doch nun scheinen die Kosten zu explodieren. Ein früheres Konzept schätzte die Gesamtkosten auf 43 Millionen Euro. Nun kalkuliert der AWS mit 30 Millionen Euro mehr. Dahinter stecken nicht nur gestiegene Baukosten.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riedingerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abfallwirtschaftsbetrieb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis