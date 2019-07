vor 1 Min.

78-jähriger Mann aus Göggingen wird vermisst

Ein Mann aus Göggingen hat am Montag am Telefon einem Angehörigen noch erzählt, dass er einen Spaziergang machen wolle. Seitdem ist er verschwunden.

Seit Montag 17.15 Uhr wird der Augsburger Anton Nilles vermisst. Der 78-Jährige wohnt in einem Mehrfamilienhaus in Göggingen. Ein Pflegedienst hatte Nilles noch in seiner Wohnung angetroffen. Laut Polizei telefonierte er zudem mit einem Familienangehörigen. Ihm gegenüber gab er an, noch einen Spaziergang machen zu wollen. Ab diesem Zeitpunkt hat sich der Mann nicht mehr gemeldet und ist verschwunden. Bekannte Orte wurden bislang erfolglos abgesucht. Der Senior leidet unter Demenz und ist aufgrund Diabetes auch auf Medikamente angewiesen, berichtet die Polizei.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Circa 1,65 Meter groß, normale Statur, Halbglatze, graue Haare, kein Bart. Die Polizei weist darauf hin, dass das Foto nicht tagesaktuell ist. Er humpelt aufgrund einer künstlichen Hüfte, spricht bayerisch/rheinländischen Dialekt, zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2710 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (ina)