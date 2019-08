08.08.2019

8. August: Neueröffnung von EDEKA Stelzer in Königsmoos

Der neue EDEKA Stelzer In der Ingolstädter Straße 3 in Königsmoos

Der Frischemarkt mit der großen regionalen Auswahl und dem freundlichen Service

Von EDEKA/oH

Attraktive regionale Angebote, eine riesige Auswahl, viel Frische – damit begeistert EDEKA seine Kunden auch in Königsmoos. Am Donnerstag, 08.08.2019 feiert der Einkaufsmarkt in der Ingolstädter Str. 3. große Neueröffnung mit einem wahren Preisfeuerwerk.

Ansprechendes Ambiente

Die Kunden können sich auf einen modernen Einkaufsmarkt freuen, der durch ein angenehmes Ambiente und eine übersichtliche Produktpräsentation besticht. Großer Wert wird bei EDEKA auf Qualität und Frische gelegt. In der Obst- und Gemüseabteilung ist garantiert alles frisch – ob Früchte aus der Region oder bunte Exoten. Denn die Produkte werden täglich aus dem EDEKA Fruchthof in Ingolstadt geliefert. „Vom Feld frisch auf den Tisch“, lautet hier die Devise.

Die Kunden von EDEKA Stelzer können sich auf einen modernen Einkaufsmarkt freuen, der durch ein angenehmes Ambiente und eine übersichtliche Produktpräsentation besticht. Bild: Ulli Hamm

Qualität und Frische aus der Region

Dass Frische bei EDEKA Trumpf ist, beweisen auch die weitläufigen Bedientheken für Fleisch, Wurst, Frischfisch, Käse und Feinkost. Das Team um Inhaber Florian Stelzer gibt gerne Auskunft, z. B. in Fragen der Herkunft des Fleisches. Die Angus-Rinder des trockengereiften „Dry Aged Beef“, kommen z. B. vom Biohof Wagner im benachbarten Pobenhausen.

Außerdem bezieht die Metzgereiabteilung Fleisch- und Wurstwaren von der Südbayerischen Fleischwaren GmbH mit Sitz in Ingolstadt, Obertraubling und Traunstein. Auch hier werden hauptsächlich Produkte aus heimischen, bäuerlichen Betrieben verarbeitet und so kann eine bekannte Herkunft garantiert werden. Mehrfache Auszeichnungen der DLG und CMA sind der beste Beweis für höchste Qualität.

Immer ein leckerer Snack

Wer zum Frühstück, in der Mittagspause oder nach Feierabend einen leckeren Snack oder eine Brotzeit genießen möchte, kann sich in seinem EDEKA über eine große Auswahl freuen. Ob in der Metzgereiabteilung oder in der Backstube Wünsche – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zu einer gemütlichen Genießerpause lädt das Café der Backstube Wünsche direkt im Einkaufsmarkt ein, das außer während der normalen Öffnungszeiten des EDEKA-Marktes auch sonntags von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet hat.

Bestes aus unserer Region

Frische ist die Stärke von EDEKA auch im Bereich Milch- und Molkereiprodukte. Die Kühlregale bieten eine große Auswahl, auch an regionalen Spezialitäten. Apropos regional: Ernährungsbewusste Verbraucher kommen bei EDEKA in Königsmoos ganz auf ihre Kosten.

Internationale Spezialitäten

Auch für Liebhaber der internationalen Küche ist EDEKA die richtige Adresse. Zu einer kulinarischen Weltreise lädt nicht nur das Spezialitätenregal mit Produkten aus Asien oder Europa ein. Auch die reich sortierte Weinabteilung führt edle Tropfen aller Kontinente.

Preisbewusste Kunden haben bei EDEKA gut lachen, denn die Dauerniedrigpreise für „gut und günstig“ Produkte sind eine echte Alternative zum Discounter.

Die reich sortierte Weinabteilung führt edle Tropfen aller Kontinente. Bild: Ulli Hamm

Lange Öffnungszeiten und gute Parkmöglichkeiten

Einen stressfreien Einkauf ermöglichen bei EDEKA in Königsmoos extra lange Öffnungszeiten von Montag bis Samstag, von 7.00 bis 20 Uhr, sowie Parkmöglichkeiten und eine gute Erreichbarkeit.

Info:

EDEKA Stelzer

Ingolstädter Str. 3

86669 Königsmoos

Öffnungszeiten von EDEKA Stelzer

und von der Backstube Wünsche:

Mo. bis Sa. von 7.00 bis 20.00 Uhr

Sonntags-Öffnungszeiten der Backstube Wünsche:

So. von 7.30 bis 10.30 Uhr

