vor 11 Min.

80-Jährige stirbt nach Unfall auf Haunstetter Straße in Augsburg

Auf der Haunstetter Straße in Augsburg hat es am Montag einen schweren Unfall gegeben. Für eine Frau endete er tödlich.

Nach dem schweren Unfall auf der Haunstetter Straße in Augsburg ist eine 80 Jahre alte Autofahrerin ihren Verletzungen erlegen.

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Haunstetter Straße im Bereich des Univiertels ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war eine 80 Jahre alte Autofahrerin auf der Haunstetter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Unfall in Augsburg: Autofahrerin geriet auf Gegenfahrbahn

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem ein 61 Jahre alter Mann saß. Wie die Polizei jetzt berichtet, landete das Auto des 61-Jährigen anschließend im Gleisbett der Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Entgegen der ersten Polizeimeldung gibt es keinen dritten Verletzten. Die Frau und der Mann befanden sich alleine in ihren Autos, teilte die Polizei später mit.

Ein Rettungshubschrauber wurde für die 80-Jährige angefordert. Die Frau hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag dann mitteilte, ist sie diesen in der Uniklinik erlegen.

Der Pkw-Fahrer war durch den heftigen Aufprall im Auto eingeklemmt und wurde von den Einsatzkräften befreit. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Die Haunstetter Straße sowie die Straßenbahnlinie 2 waren zeitweise komplett gesperrt. Gegen 18 Uhr rollte der Verkehr stadteinwärts wieder und eine Stunde später konnte auch die Gegenfahrspur freigegeben werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 47.000 Euro. (ina)

