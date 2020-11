vor 28 Min.

80-Jähriger durchschaut falsches Mahnschreiben

Ein Senior aus Stadtbergen hat von einem angeblichen Anwalt aus Berlin ein Mahnschreiben erhalten.

In dem Brief, den der 80-jährige Senior aus Stadtbergen am Donnerstag öffnete, forderte der angebliche Rechtsanwalt aus Berlin einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Empfänger der Post durchschaute die Masche der Täter. Laut Polizei überwies er kein Geld. (ina)

