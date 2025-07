80-Cent-Jobs: Aufwand und Ertrag stehen in fragwürdigem Verhältnis

Als Erfolgsgeschichte kann die Zuweisung von so genannten Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber in Augsburg bisher nicht bezeichnet werden, auch wenn es für eine endgültige Bilanz noch zu früh ist. Für die Vermittlung mussten Stellen bei der Stadt Augsburg geschaffen werden. Aufwand und Ertrag stehen in einem fragwürdigen Verhältnis, wenn aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen augenscheinlich nur ein Viertel der grundsätzlich infrage kommenden Asylbewerber für eine Arbeit zu verpflichten ist. Aktuell ist insgesamt von einer hohen zweistelligen oder allenfalls niedrigen dreistelligen Zahl auszugehen, wenn man sich die bisherige Quote betrachtet.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aufwand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis