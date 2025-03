Kranzniederlegung zum Todestag von Clemens Högg

„Wenn Clemens Högg heute leben würde, wäre er ein Vorbild auch für die jungen Menschen im Einsatz für Solidarität und Menschenwürde“, spricht Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber mit Hochachtung über den Augsburger Sozialdemokraten. „In ehrendem Andenken und tiefer Dankbarkeit an Clemens Högg - AWO und SPD“ steht auf dem Band, das an den in Rot und Weiß gehaltenen Blumenkranz gebunden ist und den Vertreter der AWO und der Augsburger SPD anlässlich des 80. Todestags von Clemens Högg am 11. März an der Gedenkmauer auf dem Augsburger Westfriedhof niederlegten.

Einsatz für Benachteiligte und Bedürftige

„Clemens Högg vertrat als Gründer der Arbeiterwohlfahrt in Schwaben Zeit seines Lebens Werte, für die die AWO Schwaben noch heute steht. Er setzte sich für benachteiligte und bedürftige Menschen sowie für Demokratie und Freiheit ein. Sein mutiger Kampf gegen das Nazi-Regime verdient höchste Anerkennung“, würdigt AWO-Präsidentin Brigitte Protschka das Wirken von Clemens Högg. „Die AWO Schwaben wird es auch weiterhin aktive Erinnerungsarbeit betreiben.“

Gemeinsam mit der Stadträtin Babette Zeeb gründete Clemens Högg am 28. März 1922 die Augsburger Arbeiterwohlfahrt und unterstützte die Gründung von AWO-Gliederungen in ganz Schwaben. Ab 1928 leitete er als Vorsitzender den Augsburger Ortsverein sowie den Bezirk Schwaben der Arbeiterwohlfahrt. Er war Mitglied im Bayerischen Landtag und Augsburger Stadtrat, bis die SPD-Fraktion am 12. Mai 1933 aus dem Augsburger Stadtrat ausgeschlossen wurde. Im September 1939 wurde Clemens Högg in das Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhausen verschleppt und kurz vor Kriegsende 1945 im KZ Bergen-Belsen von den Nationalsozialisten ermordet.

Auch Dirk Wurm, Stadtrat, Augsburger SPD-Chef und Co-Vorsitzender des AWO Kreisverbands Augsburg Stadt, würdigt die Leistungen von Clemens Högg. „Er war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Sozialdemokraten in Schwaben. Mit seinem politischen und gesellschaftlichen Engagement ist Clemens Högg ein Vorbild für uns alle.“ (AZ)