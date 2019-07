08:47 Uhr

800 Haushalte mehr als zehn Stunden lang ohne Strom

Kein Licht, kein Kaffee, kein Elektroherd: 800 Haushalte im Augsburger Stadtteil Haunstetten waren mehr als zehn Stunden ohne Strom. Es war schon der zweite Ausfall.

Von Eva Maria Knab

Wegen eines Kabelschadens an gleich zwei Hauptleitungen im Augsburger Stromnetz waren rund 700 Haushalte im Süden Haunstettens von Dienstagabend bis Mittwochmittag ohne Strom. Gegen 13 Uhr sollten die Reparaturarbeiten erledigt sein, die Stadtwerke rechnen damit, dass die Haunstetter zwischen 13.30 und 13.45 Uhr wieder Strom haben. Ein Stromausfall über so viele Stunden gilt in Augsburg als sehr ungewöhnlich. Wie sicher ist das Netz?

Zweimal Stromausfall in Augsburg

Nach Angaben der Stadtwerke kam es am Dienstagabend zwischen 18.33 und etwa 19.20 Uhr zu einer ersten Störung in einem Gebiet nördlich und südlich der Inninger Straße wegen eines defekten Kabels. Die etwa 800 betroffenen Haushalte seien dann über ein zweites Kabel versorgt worden. Um 2.45 Uhr sei es auch dort zu einem Kabelschaden und damit erneut zum Stromausfall in diesem Bereich gekommen, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Seit der Nacht waren Mitarbeiter der Stadtwerke und eine Baufirma vor Ort in der Brahmsstraße, um möglichst schnell eines der defekten Kabel zu erneuern. Im Laufe des Vormittags, bis spätestens Mittag, sollten alle Haushalte wieder mit Strom versorgt sein. Fergg sagt, auch die zweite defekte Leitung in der Postillionstraße und Liegnitzer Straße werde rasch repariert.

Wenig Stromausfälle in Augsburg

Große Stromausfälle – sogenannte Blackouts – sorgen in anderen Ländern immer wieder für Probleme. Im Augsburger Stromnetz sei es möglich, ein Gebiet von mindestens zwei Seiten aus mit Strom zu versorgen, erklärt Fergg. Bei einer Störung eines Kabels werde entsprechend über ein anderes Kabel versorgt. „Dass kurz hintereinander beide Kabel defekt sind, ist so selten, dass sich kein Mitarbeiter in der Stadtwerke-Leitstelle an einen solchen Fall erinnern kann“, so der Srecher Normalerweise sei das Augsburger Stromnetz sehr sicher, Stromausfälle hätten in Augsburg bundesweit einen der niedrigsten Werte.

Nur vier Minuten ohne Strom

Die ungeplante durchschnittliche Stromausfallzeit durch Störungen habe im vergangenen Jahr pro Augsburger Haushalt bei 4,2 Minuten gelegen. Damit liege Augsburg weit unter dem Mittelwert des Bundesdurchschnitts von 16,3 Minuten in den vergangenen zehn Jahren. Neben Stromausfällen durch Störungen gibt auch angekündigte Abschaltungen, etwa wegen Bauarbeiten. Diese lagen nach Angaben der Stadtwerke bei den Haushalten im Schnitt bei ebenfalls vier Minuten.

Einige Bürger haben den Eindruck, dass sich insbesondere im Augsburger Süden Störungen im Stromnetz häufen. Die Stadtwerke haben das Netz in Göggingen, Inningen und Bergheim im vergangenen Jahr von den Lechwerken (LEW) als Betreiber übernommen. Waren dort Leitungen veraltet? Fergg sagt, „wir haben dort schon einiges investiert.“ Eine Häufung von Störungen habe es aber auch dort nicht nicht gegeben

Themen Folgen