800 Studenten warten in Augsburg auf einen Wohnplatz

Gerade zum Semesterstart suchen Studienanfänger in Augsburg nach einer Bleibe. Eine Werbekampagne für Zimmer läuft.

Von Eva-Maria Knab

Studenten haben es schwer, eine bezahlbare Bleibe zu finden, weil kleine Wohnungen oft besonders teuer sind. Die Nachfrage nach günstigen Angeboten ist groß: Zum Start des Wintersemesters stehen in Augsburg rund 800 Studierende auf der Warteliste des Studentenwerks für einen öffentlich geförderten Wohnheimplatz. Dort sind die Preise moderat – zwischen 197 Euro und 340 Euro monatlich warm.

Das Studentenwerk betreibt fünf öffentlich geförderte Wohnanlagen mit 1732 Wohnplätzen in Augsburg und eine nicht geförderte Wohnanlage mit 95 Wohnplätzen. Auf der Warteliste für einen Platz stehen derzeit rund 800 Namen von Studierenden. Diese seien aber nicht alle akut auf der Suche, sagt Studentenwerksprecher Michael Noghero. Teils hätten sich die Interessenten auch bei Wohnheimen anderer Träger beworben oder sie seien in einer WG untergekommen. Die Warteliste sei etwas kürzer als in den Vorjahren.

Wohnraum in der Universitätsstadt Augsburg gesucht

Dennoch suchen gerade Studienanfänger zum Semesterstart dringend nach einer Bleibe. Das Studentenwerk bietet eine Privatzimmervermittlung an. Sie soll Vermieter und Studierende zusammenbringen. Gemeinsam mit der Stadt Augsburg, der Universität und der Hochschule läuft eine Kampagne mit Werbung auf Straßenbahnen, Plakatwänden und in Zeitungsanzeigen. Studentenwerk-Geschäftsführerin Doris Schneider sieht aber auch weiteren Bedarf für preisgünstigen Wohnraum in der Universitätsstadt Augsburg mit rund 26.000 Studierenden. „Wir planen mittelfristig den Bau einer zusätzlichen Studierenden-Wohnanlage in Augsburg und sind derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Bauplatz.“ Ein Problem seien aber die hohen Baupreise. Sie hofft auf Unterstützung von Politikern bei der Suche nach einem bezahlbaren Grundstück.

Privatzimmer können online gemeldet werden unter www.studentenwerk-augsburg.de/wohnen/privatzimmer. Kontakt für die Privatzimmervermittlung ist unter der Telefonnummer 0821/598-2866 möglich.

