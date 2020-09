14:48 Uhr

84-jährige Autofahrerin verwechselt Pedale und beschädigt fünf Autos

Mit einem Schaden von über 17.000 Euro hat eine Autofahrt für eine 84-Jährige geendet. Die Seniorin hatte offenbar Brems- und Gaspedal miteinander verwechselt.

So richtig durcheinander ist offenbar eine betagte Autofahrerin mit Brems- und Gaspedal gekommen. Wie die Polizei berichtet, hielt sich die 84-Jährige am Samstag gegen 14 Uhr mit ihrem Mercedes in der Weiten Gasse nahe des Ulrichsplatzes auf.

Dort prallte sie zunächst vorwärts gegen einen vor ihr geparkten Toyota Yaris, bevor sie an einer Hausmauer landete. Als die Seniorin rückwärts rangierte, stieß sie gegen einen geparkten Renault, der durch den Aufprall auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben wurde. Ihr eigenes Auto eingerechnet, wurden insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt.

Der Mercedes der alten Dame war anschließend nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf über 17.000 Euro. "Die Fahrererlaubnisbehörde wird über den Vorfall unterrichtet", heißt es im Polizeibericht. (ina)

