01.12.2020

85-jähriger Mann aus Augsburg-Hochzoll nicht mehr vermisst

Ein Vermisster ist in Augsburg wieder gefunden worden.

Ein 85 Jahre alter Mann aus dem Stadtteil Hochzoll-Nord wurde seit Dienstagmittag vermisst. Laut Polizei irrte er möglicherweise orientierungslos durch Augsburg.

Ein 85-Jähriger aus Augsburg ist am Dienstag, 1. Dezember, um 12 Uhr als vermisst gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, irrte der Mann, der in Hochzoll-Nord lebt, möglicherweise orientierungslos durch die Stadt oder befand sich in einer anderweitig hilflosen Lage.

Am frühen Mittwochmorgen teilte die Polizei dann mit: "Im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen, konnte eine Polizeistreife den Vermissten am 2.12.20 gegen 1.20 Uhr im Stadtgebiet Augsburg wohlbehalten antreffen." (AZ)

Themen folgen