850 Fans feiern das Finale von Sommer am Kiez

Die Band Schandmaul bestreitet den letzten Abend auf dem Helmut-Haller-Platz. Organisator „Bob“ Meitinger spricht von einem erfolgreichen Festival. Im nächsten Jahr steht einiges an.

Von Fridtjof Atterdal

Die Mittelalter-Folkrock-Band Schandmaul hat in Augsburg viele treue Fans. Dementsprechend voll war es beim Auftritt der sechs Musiker beim Open Air auf dem Helmut-Haller Platz. Mit ihren bekannten Liedern und Balladen brachten die Rocker aus München die Menge zum Tanzen, Klatschen und begeisterten Mitsingen. Das Schandmaul-Konzert war zugleich der Abschluss des Sommer am Kiez-Festivals.

Konzerte am Helmut-Haller-Platz haben aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse oft etwas Intimes. Rund 850 Musikfans drängten sich zwischen den Buden vor der Bühne und lauschten den oft poetischen Texten der Mittelalterrocker. In diesem Jahr hat die Band mit „Artus“ ihr zehntes Studioalbum in 20 Jahren veröffentlicht.

Geschichten aus Mythologie und dem Leben

„Ich mag die Geschichten, die Schandmaul erzählt“, sagt Fan Philipp Mahler. Neben Motiven aus der Mythologie sind das oft auch Alltagsthemen, Lieder über Liebe oder Trauer beispielsweise. „Ich bin mit Schandmaul aufgewachsen und gehe wann immer möglich auf die Konzerte.“

Philipp Mahler findet die Stimmung auf dem Festival gut – und ist ein wenig enttäuscht, als die Band pünktlich um Punkt 22 Uhr zu spielen aufhört.

Den pünktlichen Schluss gut findet dagegen Gerda Ries. Die Rentnerin ist direkte Anwohnerin des Helmut-Haller-Platzes – und außerdem die jüngste Schwester von Helmut Haller. Mit ihrem Mann steht sie zwischen den anderen Konzertbesuchern und genießt die Stimmung. Was hier auf die Beine gestellt wird, um den Platz mit Leben zu erfüllen, findet sie gut. Und auch, wie die Organisatoren um Stefan „Bob“ Meitinger den Lärmschutz beachten. „Um Punkt 22 Uhr drehen die den Ton ab – da kann man die Uhr danach stellen“, freut sie sich. Aus diesem Grund gebe es auch keine Probleme mit den Anwohnern. „In unserer Anlage wohnen 70 Parteien, da schimpft niemand“, bekräftigt die Rentnerin.

Nur eine Nachbarschaftsbeschwerde

Das freut den Organisator. In den sechs Wochen Festival habe es genau eine Nachbarbeschwerde gegeben, so Meitinger. „Die anderen feiern alle gerne mit uns.“ Auch das leicht geänderte Konzept des Festivals sei gut angekommen. „Wir hatten deutlich mehr Besucher als letztes Jahr, obwohl wir nur zwölf Konzerte hatten“, so Meitinger. 2018 waren es 18 Konzerte. Man habe in diesem Jahr noch größere, erfolgreichere Band mit mehr „Strahlkraft“ gewinnen können, das habe sich bezahlt gemacht. Neben Schandmaul waren das solche Szenegrößen wie Faun, OOMPH! oder Dritte Wahl.

Sommer am Kiez habe sich mittlerweile in der überregionalen Szene etabliert, so dass die Menschen aus einem großen Umkreis zu den Konzerten anreisten. Wie sich das Festival in diesem Jahr finanziell rechnet, kann Meitinger noch nicht sagen. „Da muss ich die endgültige Abrechnung abwarten“, so der Veranstalter. Rund 6000 Konzerttickets habe man verkauft.

Auch sonst ist Meitinger zufrieden. „Die Stimmung auf den Veranstaltungen war durchwegs gut und friedlich“, sagt er. Bei den Konzerten habe das Wetter entgegen allen Prognosen hervorragend mitgespielt – dafür waren drei der sechs Kino-Donnerstage verregnet.

Das Kino-Konzept habe sich grundsätzlich bewährt. Allerdings werde es 2020 bei der nächsten Auflage von Sommer am Kiez neben den Konzerten und gastronomischen Angeboten anlässlich der Fußball-Europameisterschaft ein Public Viewing geben.





