88-jähriger Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Ein Senior will mit seinem Rad in Augsburg-Haunstetten über Gleise fahren und übersieht dabei offenbar eine Tram. Der Unfall endet tragisch.

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn am Dienstag gegen 10 Uhr ist ein 88-jähriger Radfahrer in Augsburg-Haunstetten so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei zufolge befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Postillionstraße stadteinwärts, als er auf Höhe der Sportplatzstraße an einer Überquerungshilfe über die Gleise fahren wollte.

Radfahrer stirbt in Augsburg nach Unfall mit Tram

Zeugen des Unfallherganges berichteten der Polizei, dass sich der Fahrradfahrer dabei nicht umgeschaut habe und von der ebenfalls in stadteinwärtige Richtung fahrenden Straßenbahn trotz Notbremsung erfasst und einige Meter mitgeschleift worden sei. Zur genaueren Klärung des Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft Augsburg ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. (jaka)

