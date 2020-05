13:57 Uhr

90-jährige Seniorin langt bei Schmuck-Dieb mutig zu

Eine betagte Seniorin hat einen fremden Mann in ihre Wohnung gelassen. Er verlangte nach einem Glas Wasser. Doch dann machten Geräusche die alte Dame misstrauisch.

Der Vorfall passierte am Samstag kurz vor 14.30 Uhr. Ein unbekannter junger Mann erschien in einem Seniorenheim in der Promenadestraße. Dort gibt es auch einzelne Wohnungen für ältere Menschen. Er bat eine 90 Jahre alte Bewohnerin um eine Führung. Er sei an einer Wohnung interessiert, gab er vor. Nachdem die Seniorin ihn hineingelassen hatte, bat er sie laut Polizei um ein Glas Wasser.

Die Frau ging aus dem Zimmer, hörte aber dann das Öffnen von Schranktüren. Sie kehrte sofort zurück. Nach Angaben der Polizei wurde sie Zeugin wie der Unbekannte aus den Schränken Geld und Schmuck entnahm. Die 90-Jährige schaffte es, dem Täter einen Teil der Beute wieder abzunehmen. Er flüchtete. Später stellte die Rentnerin fest, dass ein Ring, ein Armband und ein paar Ohrringe fehlten. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Der Trickdieb wurde wie folgt beschrieben: Circa 25 Jahre alt, schlank, er sprach Hochdeutsch und war bekleidet mit einer langen braunen Hose, einem hellen Sommerhemd, braune Jacke oder Pulli.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (ina)

