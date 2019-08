9700 Euro pro Quadratmeter: Preise für Immobilien explodieren

Plus Der Kauf von Wohneigentum wird in Augsburg weiter teurer. Das zeigt sich bei einem Bauvorhaben nahe der City-Galerie. Wo Experten die Preis-Schallgrenze sehen.

Die Augsburgerin Brigitte Huber* verdient gut. Sie wollte sich endlich eine eigene Wohnung leisten, von der sie lange geträumt hatte. Doch dann, vor einigen Wochen, kam das böse Erwachen. Für eine neue Eigentumswohnung sollte sie 8000 Euro pro Quadratmeter zahlen. „Ich war irritiert und fragte den Anbieter, ob er sich im Preis geirrt hat“, erzählt sie. Das war nicht der Fall. Die Immobilienpreise gehen in Augsburg weiter stark nach oben. Das zeigen neue Bauvorhaben.

Neue Wohnanlage in Augsburg: Kein Luxus-Objekt für Reiche

Ein Beispiel: Zwischen der City-Galerie und dem Staatlichen Textil- und Industriemuseum entsteht derzeit eine neue Wohnanlage mit 41 Eigentumswohnungen und rund 90 Tiefgaragenplätzen. Nach Angaben des Bauträgers GS Wohnbau werden die Verkaufspreise dort voraussichtlich zwischen 5500 und 7500 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Vermarktung beginnt im September. Fragt man Geschäftsführer Christoph König, handelt es sich bei dem Vorhaben an der Oberbürgermeister-Hohner-Straße nicht etwa um ein Luxus-Objekt für Reiche. Er sagt, das Angebot richte sich vielmehr an Interessenten mit durchschnittlichem bis gutem Einkommen. „Ja, es kann schon sein, dass wir mit einer besonderen Penthouse-Wohnung die 7000-Euro-Schwelle reißen werden.“ Damit werde man aber bei Weitem nicht das erste Unternehmen in Augsburg sein.

König nennt auch Gründe für seine gehobenen Preisvorstellungen: Die Kaufpreise für Grundstücke seien derzeit sehr hoch. Die Betriebe in der Baubranche seien extrem ausgelastet. Auch viele Auflagen, etwa für eine energiesparende Bauweise, würden die Herstellungskosten für Wohnungen nach oben treiben. Dazu muss der Bauträger bei diesem Objekt auch noch eine weitere Vorgabe der Stadt Augsburg erfüllen: An dieser Stelle im Textilviertel war bisher Parkraum für das umliegende Quartier vorgesehen. Deshalb müssen entsprechend viele Tiefgaragenplätze gebaut und frei verkauft werden.

Die Preise für Immobilien in Augsburg steigen weiter. Unser Bild zeigt das Reese-Areal in Kriegshaber. Bild: GS Wohnbau

Nicht nur im Textilviertel, auch anderswo in Augsburg steigen die Preise für Wohneigentum weiter deutlich an. Das ergibt eine Marktanalyse der städtischen Wohnbaugruppe (WBG). Untersucht wurden die Spitzenverkaufswerte der vergangenen Monate. Ergebnis: Im Juni wurden bei 31 der 304 angebotenen Wohnungen über 6000 Euro pro Quadratmeter verlangt. Der Topwert lag danach bei für Augsburg rekordverdächtigen 9700 Euro pro Quadratmeter. Die meisten dieser eher kostspieligen Wohnungen lagen in der Augsburger Innenstadt und in Hochzoll. Einzelne Angebote kamen aus Göggingen.

Was dem WBG-Geschäftsführer in Augsburg Sorge bereitet

Ähnlich war die Lage auf dem Immobilienmarkt im Mai und April. Vor allem in der Innenstadt, in Göggingen, Hochzoll und Kriegshaber wurden teure Wohnungen und Häuser angeboten. Allerdings war Wohneigentum in Augsburg in den vergangenen Monaten auch für weniger Geld zu haben. Die Marktanalyse der WBG ergab einen durchschnittlichen Verkaufswert zwischen 3850 und 4600 Euro. Hier sind nicht nur neu erstellte Wohnungen enthalten, sondern auch Bestandswohnungen, die den Preis moderat senken.

Der Geschäftsführer der Wohnbaugruppe, Mark Dominik Hoppe beobachtet die Entwicklung auf dem Augsburger Immobilienmarkt genau. Und etwas macht ihm Sorgen: Der Immobilienboom sei seit nunmehr zehn Jahren ungebrochen. Allein in den vergangenen sechs Jahren hätten sich in einigen begehrten Wohnlagen die Verkaufspreise verdoppelt. Hoppe sagt, „die Preise sind auf ein Niveau gestiegen, das für Investoren kaum noch refinanzierbar ist.“ Er rechnet vor, dass hohe Kosten für Immobilien hohe Mieten zur Folge haben. Bei Quadratmeterpreisen von 7500 Euro müsse ein Mietpreis von rund 20 Euro je Quadratmeter erzielt werden, damit es sich rechnet. Das werde sich aber in Augsburg wohl kaum einer dauerhaft leisten.

Maklerin: Bestimmte Investoren noch nicht in Augsburg

Trotz steigender Preise – von Münchener Verhältnissen ist der Augsburger Immobilienmarkt nach wie vor weit entfernt. Makler beobachten jedoch, dass Investoren aus München und anderen großen deutschen Städten immer mehr Interesse an Augsburg zeigen.

Gabriele Gräf, Geschäftsstelleninhaberin bei Von Poll Immobilien, sagt, im Hochpreissegment würden in Augsburg inzwischen durchaus 6500 bis 7000 Euro und darüber hinaus für Wohneigentum gezahlt. Diese Beträge werden vor allem für Luxus-Objekte hingeblättert, aber auch für kleine Komfort-Apartments in perfekter Lage mit gutem Verkehrsanschluss und Nahversorgung.

Die Maklerin sieht bei einem Verkaufspreis von 8000 Euro pro Quadratmeter eine Schallgrenze in Augsburg. Das könnte auch daran liegen, dass bestimmte Investoren in der Stadt noch nicht angekommen sind. Im München seien Chinesen und große Fondsgesellschaften eine aktive Klientel beim Immobilienkauf, sagt Gräf – „in Augsburg noch nicht, leider.“ * (Name geändert)

