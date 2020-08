vor 51 Min.

A8: Zwischen Augsburg-Ost und Friedberg kracht es zweimal

Auf der A8 hat sich am Montagabend zwischen Augsburg-Ost und Friedberg ein Unfall ereignet.

Auf der A8 sind am Montagabend zwei Autos zusammen geprallt. Danach kam zu einem Stau - und zu einem weiteren Unfall. Eine Familie wurde in die Uniklinik gebracht.

Auf der A8 ist es am Montagabend zwischen den Ausfahrten Augsburg-Ost und Friedberg zu einem Unfall gekommen: Dies bestätigte die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage. Zwei Autos stießen zusammen, verletzt wurde dabei niemand. In dem sich entwickelnden Stau ereignete sich jedoch ein weiterer Zusammenstoß.

Unfall auf der A8: Familie wird in die Uniklinik gebracht

In den zweiten Unfall war eine Familie mit zwei Kindern verwickelt, sagte ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale. Die Insassen wurden von Rettungskräften zur Untersuchung in die Uniklinik gebracht. Dabei habe es sich um eine vorsorgliche Maßnahme gehandelt, sagte der Sprecher weiter. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei am Montagabend noch nicht machen.

Die Fahrbahn der A8 war kurz nach den Unfällen geräumt und wieder befahrbar. Zahlreiche Einsatzkräfte waren zum Ort des Geschehens geeilt, die Sirenen waren im Augsburger Osten weithin zu hören gewesen. (AZ)

