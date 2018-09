21:09 Uhr

ADAC feiert 90. Geburtstag

Ein roter Teppich führte die Gaste in die gelb dekorierte Stadthalle

Er war der erwartete, großartige Erfolg – der Festabend zum 90. Geburtstag des Automobilclubs Schwabmünchen mit rund 180 Gästen in der vorrangig in Gelb stimmungsvoll geschmückten Stadthalle. Neben informativen und launigen Reden, einer hervorragenden und überraschenden „Eiszeit“, Tanz und guter Laune gab es auch noch fünf ganz besondere Ehrungen.

Mit einem 25 Meter langen roten Teppich und vielen speziellen Oldtimer-Fahrzeugen wurden die geladenen Gäste des Automobilclubs Schwabmünchen zur Feier des 90. Geburtstags schon vor der Stadthalle empfangen. Zur großen Überraschung stand daneben der 16 Meter lange Betreuungswagen des ADAC Gau Südbayern aus dem Jahr 1962, der vorher noch nie zu einem Geburtstag eines Ortsklubs angereist war.

Nach dem Sektempfang ging es in den festlich geschmückten Saal, in dem bald darauf das bunte Abendprogramm Schlag auf Schlag ablief. Drei knackige Festreden bereicherten den Abend: Bürgermeister Lorenz Müller sprach von einem Verein, der in der Stadt unter anderem viel für die Geselligkeit, das kulturelle Leben und die Verkehrssicherheit tue. Altlandrat Dr. Karl Vogele ließ die teilweise schwierige Geschichte des Vereins, vor allem in der Nazizeit, noch einmal aufleben, nannte ihn schwabenweit einen einzigartigen Leuchtturm. Martin Krisam, Vorstand für Ortsklubarbeit im ADAC Südbayern, betonte, dass der Menkinger Ortsklub zu den zwölf ältesten zähle, ein hervorragendes und gemischtes Jahresprogramm habe und – ganz wichtig – das Mitglied in den Vordergrund stelle. Er nannte ihn einen Vorzeigeklub und betonte: „Der Verein hat in den zurückliegenden Jahrzehnten alles richtig gemacht und geht mit der Zeit.“ Alle zusammen lobten den ehrenamtlichen Einsatz des Vorstands und hoben besonders den Vorsitzenden Erwin Joppich hervor, der seit zwei Jahrzehnten den Verein bestens durch alle Situationen des Lebens führt.

Waren schon die Ansprachen der Festredner nicht trocken, sondern knackig und prägnant, so setzte Heinz Schwarzenbacher unter dem Titel „alles wa(h)r“ launig noch eins oben drauf. Er ließ – wie immer gekonnt – an so manchem Vorstandsmitglied kein gutes Haar und sorgte für einen „Schenkelklopfer“ nach dem anderen. Fröhliche Momente aus der reichhaltigen Historie des Vereins in Wort und Bild bot Joppich dem interessierten Publikum.

Gekonnt unterbrochen wurden die kurzweiligen Reden von den Auftritten des Saxofonquartetts, der Blechbläsergruppe und vor allem des Schlagzeugensembles Gran-Cassa. Der Dirigent Mercinerie hatte eigens drei Stücke komponiert, die – vorgeführt mit Kochlöffeln und Werkzeugkästen als ganz besondere Instrumente – für Begeisterung sorgten.

Der Punkt Ehrungen gehörte den vier neuen Ehrenmitgliedern und Erwin Joppich, der überraschend von seinem Vorstand für sein Jahrzehnte währendes Werk gewürdigt wurde.

Begeistert zeigten sich die Festgäste nicht nur von dem großen Eisbüffet im Traumschiff-Stil, sondern auch von dem glanzvoll geschmückten Saal und der Tombola mit 50 Preisen im Gesamtwert von 5000 Euro. Einheitlicher Kommentar der Gäste beim Abschied nach vielen bunten Tanzrunden mit Hans und Walter Becht: Es war ein äußerst gelungener Abend.

